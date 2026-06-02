Judici pel crim de Callús de 2024: la Fiscalia demana 18 anys de presó per a quatre acusats

L'Audiència Provincial de Barcelona acollirà a partir del pròxim 8 de juny el judici amb jurat popular contra quatre persones acusades de l'assassinat d'un jove de 28 anys trobat mort en una zona boscosa de Callús el febrer de 2024. La Fiscalia demana 18 anys de presó per a cadascun dels processats, als quals atribueix un delicte d'assassinat amb traïdoria després d'una agressió amb arma blanca i l'abandonament posterior de la víctima malferida al costat del riu.
Poc abans de les 11 de la nit del 13 de febrer de 2024 els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos sense vida d'un home en una zona propera a la llera del riu Cardener, al terme municipal de Callús. La troballa es va produir després que la família hagués denunciat la seva desaparició i que la policia rastregés el senyal del telèfon mòbil de la víctima.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va assumir el cas des del primer moment, després que la comitiva judicial certifiqués que es tractava d'una mort violenta. La víctima era un jove de 28 anys, veí de la demarcació de Tarragona.
El 30 d'abril, els Mossos d'Esquadra detenien dos homes de 26 i 20 anys i una dona de 53 anys -que és mare d'un d'ells- per la seva presumpta relació amb el crim. Un dels homes, l'autor material de la ganivetada, va ingressar en presó preventiva i els altres dos van quedar en llibertat amb càrrecs. Posteriorment, la policia va detenir una quarta persona relacionada amb l'homicidi.
Una discussió en un domicili de Callús
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els fets van tenir lloc l'11 de febrer en un habitatge situat al passeig d'Anselm Clavé de Callús, on aquella tarda i nit es trobaven els quatre acusats i la víctima.
El ministeri públic sosté que en un moment determinat es va produir una discussió entre un dels acusats i el jove mort arran d'uns comentaris ofensius sobre la parella sentimental del processat. A conseqüència de la disputa, un dels homes va agafar un ganivet de cuina amb una fulla de nou centímetres i va atacar la víctima per l'esquena.
La Fiscalia considera acreditat que l'agressió es va produir de manera sobtada i sense possibilitat de defensa per part de la víctima, que a més es trobava sota els efectes de l'alcohol. L'atac li va provocar una greu ferida toràcica que, segons l'acusació, requeria assistència mèdica urgent per evitar la mort.
El trasllat a una zona despoblada
L'escrit fiscal apunta que els altres tres acusats van presenciar l'agressió i eren conscients de la gravetat de les lesions. Tot i això, segons el relat de la Fiscalia, van decidir no auxiliar el ferit ni avisar els serveis d'emergència.
Segons la investigació, els quatre processats van acordar treure la víctima del domicili i abandonar-la en una zona apartada per evitar que morís dins de la casa. Dos dels acusats van carregat el jove en una furgoneta i el van traslladar fins a un descampat als afores del municipi.
La Fiscalia sosté que, un cop al lloc, els acusats van obligar la víctima a baixar del vehicle. Davant la seva resistència, presumptament la van colpejar fortament al costat esquerre abans d'abandonar-la malferida i sense cap mena d'assistència.
L'escrit detalla que el jove, ja en una situació d'extrema debilitat, va quedar sol i sense possibilitat de rebre ajuda mèdica. Malferit i desorientat, va estar caminant per diversos indrets de la zona fins que finalment va morir durant la matinada del 12 de febrer. La causa de la mort va ser una insuficiència respiratòria aguda derivada d'un pneumotòrax bilateral provocat tant per la ganivetada com pels cops rebuts posteriorment.
Tres detencions inicials i una quarta posterior
El cas va fer un gir important a finals d'abril de 2024, quan els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones i una dona presumptament relacionades amb el crim. Els arrestats eren dos homes de 26 i 20 anys i una dona de 53 anys, veïns de Manresa i Sant Vicenç de Castellet. Un dels homes va ingressar a presó provisional després de passar a disposició judicial.
En aquell moment, la policia no va facilitar detalls sobre el desenvolupament de la investigació ni sobre la possible participació d'altres persones. Ara, amb l'obertura del judici oral, s'ha confirmat que finalment hi haurà quatre acusats asseguts al banc dels processats.
Segons la Fiscalia, tots quatre van actuar conjuntament i compartien la voluntat d'acabar amb la vida de la víctima o, almenys, van assumir que les seves accions podien provocar-ne la mort.
Penes de presó i indemnitzacions
El ministeri fiscal acusa els quatre processats d'un delicte d'assassinat. Per a cadascun demana una pena de 18 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de condemna i cinc anys de llibertat vigilada posterior.
També sol·licita ordres d'allunyament respecte a una exparella sentimental de la víctima i reclama indemnitzacions econòmiques per als familiars. En concret, demana 90.000 euros per al pare del jove mort i fins a 150.000 euros per a un menor de qui la víctima podria ser el pare biològic, sempre que aquesta filiació quedi acreditada durant el procés judicial.
El judici començarà el 8 de juny a l'Audiència de Barcelona i es farà amb tribunal del jurat, que haurà de determinar la culpabilitat o innocència dels quatre acusats a partir de les proves i testimonis que es practiquin durant les sessions. Es preveu que el judici pot allargar-se onze dies.