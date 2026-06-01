El primer cicle d'infantil es planta a Manresa: «El 0-3 està sota mínims i som els grans oblidats»

Uns 200 mestres i professionals de l'educació, la majoria vinculats al primer cicle d'educació infantil, s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, a Manresa, en el marc de la jornada de vaga educativa convocada pels sindicats CGT, la Intersindical i COS. La mobilització ha servit per denunciar la situació que viu el sector del 0-3 i reclamar més recursos, reducció de ràtios i reconeixement real d'aquesta etapa educativa.
La protesta ha tingut un marcat protagonisme de les escoles bressol i llars d'infants de la Catalunya Central, agrupades a la Plataforma pel 0-3, que des de fa mesos denuncia la precarietat laboral i la manca de recursos estructurals en aquesta etapa.
La jornada reivindicativa d'educació ha començat al matí amb una pujada a peu des del cremallera de Monistrol fins a Montserrat. Un cop al monestir, els participants han ocupat l'atri de la basílica per fer-hi una assemblea abans de desplaçar-se a la tarda fins a Manresa per participar en la manifestació central.
Pintades i marxa reivindicativa pels carrers de Manresa
La concentració davant dels Serveis Territorials d'Educació ha començat amb proclames i pancartes en defensa de l'educació pública i del primer cicle d'infantil. Durant l'acció, alguns manifestants han pintat missatges de color groc a la façana i a les portes de l'edifici amb referències al compromís històric de destinar el 6% del pressupost a Educació.
Posteriorment, la marxa ha avançat per la carretera de Vic en direcció al passeig Pere III. Quan la manifestació ha arribat a l'altura de l'edifici dels Sindicats, els participants han fet esclatar una traca mentre cridaven consignes contra CCOO i UGT, sindicats als quals acusen d'haver avalat un primer preacord insuficient per al conjunt del sector educatiu.
La protesta ha continuat fins a la muralla de Sant Domènec i ha finalitzat davant de la seu del PSC, a la carretera de Cardona, on els manifestants han pintat un gran 6% a la façana i hi han encès ciris grocs abans de desconvocar la mobilització. Tot i el to reivindicatiu, la marxa s'ha desenvolupat en un ambient festiu i combatiu.
"El 0-3 està sota mínims"
Les professionals de les escoles bressol han insistit durant la jornada que el primer cicle d'educació infantil continua sent "la gran oblidada" del sistema educatiu. Laia Corrius, educadora d'una escola bressol municipal de Manresa, ha assegurat que el sector funciona "sota mínims" i que les condicions depenen massa de la voluntat política de cada ajuntament.
"El 0-3 no té res. Estem sota mínims ara mateix", ha afirmat. Tot i reconèixer que a Manresa hi ha unes condicions relativament millors que en altres municipis, ha denunciat la manca d'un marc normatiu clar que garanteixi unes condicions dignes a tot el territori. "No tenim un decret ni res oficial que avali els ajuntaments per donar dignitat a la nostra feina i als nostres centres", ha lamentat.
Corrius també ha criticat que el preacord signat recentment amb part dels sindicats majoritaris no inclogui millores específiques per al 0-3. Segons ha explicat, les professionals d'aquesta etapa se senten invisibilitzades dins del sistema educatiu. "Només pel fet que ens considerin etapa educativa ja és un què", ha afirmat.
Reclam de reducció de ràtios i més personal
Una de les principals demandes del sector és la reducció immediata de ràtios. Les educadores denuncien que el nombre actual d'infants per aula dificulta oferir una atenció adequada i posa en risc tant la qualitat educativa com el benestar dels infants.
Aranxa Fernández, directora de l'escola bressol municipal de Navàs, ha qualificat la situació d'"inhumana". "No poden ser vuit nadons, tretze mitjans o vint grans amb una persona i mitja", ha denunciat. Segons ha explicat, aquesta "mitja persona" sovint és un reforç puntual i insuficient per afrontar el dia a dia de les aules.
Fernández també ha remarcat les grans diferències que existeixen entre centres segons la titularitat i els recursos econòmics disponibles. "Si és municipal depèn de la inversió de l'ajuntament; si és externalitzada ja ni en parlem, i a la Generalitat tampoc es cobreixen moltes baixes", ha afirmat.
Les professionals reclamen també més recursos humans especialitzats, com psicòlegs o terapeutes, especialment per garantir una educació inclusiva i donar resposta a infants amb necessitats específiques.
Crítiques a la manca de coherència del sistema
Les educadores consideren contradictori que l'administració presenti el 0-6 com una etapa educativa integrada mentre que el primer cicle continua sense el mateix reconeixement ni recursos que la resta d'etapes. "El decret del 2023 té idees molt bones, però és impossible aplicar-les amb aquesta manca de personal i aquestes ràtios", ha afirmat Fernández.
Les professionals asseguren que la situació actual impedeix desenvolupar correctament els projectes pedagògics i atendre les necessitats emocionals i educatives dels infants. També lamenten que altres col·lectius vinculats a l'educació, com les monitores de menjador, hagin estat inclosos en les negociacions laborals mentre el 0-3 continua sense respostes concretes. "Si som educació, on som?", es preguntaven diverses participants durant la manifestació.
Una etapa "fonamental" que reclama visibilitat
La Plataforma pel 0-3 defensa que el primer cicle d'educació infantil és una etapa "fonamental" per al desenvolupament dels infants i considera imprescindible que això es tradueixi en polítiques públiques i recursos estables.
Entre les reivindicacions principals hi ha també la garantia d'una educació universal, inclusiva i de qualitat des dels primers anys de vida, així com un finançament públic suficient per assegurar unes condicions laborals dignes i una millor atenció educativa.
La mobilització d'aquest dilluns ha evidenciat la voluntat del sector de guanyar visibilitat i situar el debat sobre el 0-3 al centre de les polítiques educatives. Les participants han advertit que continuaran mobilitzant-se mentre no arribin canvis estructurals que permetin dignificar una etapa que consideren essencial.