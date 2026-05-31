La cuina del pèsol i la tavella protagonitzarà el Sopar de Primavera de la Fira ViBA

Manresa serà l'escenari, dijous 4 de juny, del Sopar de Primavera de les Temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa que posa en valor els productes de proximitat i la cuina de temporada. L'activitat, emmarcada dins la Fira ViBa, tindrà com a protagonistes el pèsol i la tavella, dos dels productes destacats de l'horta bagenca aquesta primavera.
Una experiència gastronòmica al Parc de la Seu
El sopar se celebrarà a partir de les 8 del vespre al Parc de la Seu, al turó del Puigcardener, en un entorn privilegiat als peus de la basílica manresana. La proposta reunirà gastronomia, territori i sostenibilitat en una vetllada que servirà també per donar el tret de sortida al cap de setmana central de la Fira ViBa.
Els plats seran elaborats pels restaurants Slow Food de la Catalunya Central: el Cau de l'Ateneu de Manresa, la Xicra i la Sardana d'Artés, Can Patoi de Navarcles i el Mas de la Sala de Sallent. La proposta culinària es completarà amb un maridatge de vins de la DO Pla de Bages.
L'activitat tindrà un cost de 30 euros per persona i inclourà vuit elaboracions gastronòmiques i els vins del maridatge. La participació requereix inscripció prèvia.
El pèsol i la tavella, protagonistes de la primavera
El sopar forma part de les quatre Temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa que promou els productes de temporada de l'horta bagenca al llarg de l'any. Aquesta primavera, el protagonisme recau en el pèsol i la tavella, després que la col verda manresana fos el producte destacat de l'hivern.
La programació continuarà amb els tomàquets durant l'estiu i l'albergínia blanca a la tardor, amb l'objectiu de reivindicar la producció agrícola local i fomentar una alimentació vinculada al territori.
Una aposta per la gastronomia de proximitat
Les Temporades Gastronòmiques del Bages estan organitzades per Bages Impuls i impulsades per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages.
La iniciativa busca reforçar els vincles entre productors, restauradors i consumidors, i consolidar la gastronomia com un element de promoció del territori, la sostenibilitat i la identitat bagenca. El Sopar de Primavera serà un dels actes destacats de la ViBa 2026, que continuarà amb la Nit de Picapolls i la celebració de la fira durant el cap de setmana al pati del Casino de Manresa.