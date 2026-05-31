31 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Societat

Nova vaga docent al Bages: pujada a Montserrat i manifestació a Manresa

L'Assemblea de Centres del Bages i Moianès convoca una nova jornada de mobilitzacions aquest dilluns en el marc del calendari de vagues de l'educació pública

  • Manifestació de mestres a Manresa en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de maig de 2026 a les 15:06
Actualitzat el 31 de maig de 2026 a les 15:19

Els docents del Bages estan cridats aquest dilluns 1 de juny a una nova jornada de vaga territorial que combinarà accions reivindicatives a Montserrat i una manifestació a Manresa. La convocatòria, impulsada per l'Assemblea de Centres Bages i Moianès, vol mantenir les reivindicacions en defensa de l'educació pública.

Pujada a Montserrat al matí

La jornada començarà a primera hora del matí amb una trobada a les 8 al baixador de Manresa Alta. Una hora més tard, els participants es concentraran a l'aparcament del Cremallera de Monistrol de Montserrat per pujar fins al monestir portant la seva llum, segons la convocatòria.

Un cop a Montserrat, a les 12 del migdia, està prevista una assemblea educativa oberta per compartir reflexions i coordinar les properes accions reivindicatives.

Manifestació a Manresa a la tarda

Les mobilitzacions continuaran a la tarda amb una riuada groga pels carrers de Manresa. La manifestació està convocada a les 6 de la tarda a la carretera de Vic, 175.

L'acció s'emmarca en les protestes que el sector educatiu està duent a terme els darrers mesos per reclamar millores per a l'escola pública. La convocatòria es presenta sota el lema L'educació es defensa, que presideix el cartell de la jornada.

L'Assemblea de Centres Bages i Moianès fa una crida a la participació de la comunitat educativa en aquesta nova jornada de protesta, que combinarà actes simbòlics, espais de debat i mobilització al carrer.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar