Nova vaga docent al Bages: pujada a Montserrat i manifestació a Manresa

Els docents del Bages estan cridats aquest dilluns 1 de juny a una nova jornada de vaga territorial que combinarà accions reivindicatives a Montserrat i una manifestació a Manresa. La convocatòria, impulsada per l'Assemblea de Centres Bages i Moianès, vol mantenir les reivindicacions en defensa de l'educació pública.
Pujada a Montserrat al matí
La jornada començarà a primera hora del matí amb una trobada a les 8 al baixador de Manresa Alta. Una hora més tard, els participants es concentraran a l'aparcament del Cremallera de Monistrol de Montserrat per pujar fins al monestir portant la seva llum, segons la convocatòria.
Un cop a Montserrat, a les 12 del migdia, està prevista una assemblea educativa oberta per compartir reflexions i coordinar les properes accions reivindicatives.
Manifestació a Manresa a la tarda
Les mobilitzacions continuaran a la tarda amb una riuada groga pels carrers de Manresa. La manifestació està convocada a les 6 de la tarda a la carretera de Vic, 175.
L'acció s'emmarca en les protestes que el sector educatiu està duent a terme els darrers mesos per reclamar millores per a l'escola pública. La convocatòria es presenta sota el lema L'educació es defensa, que presideix el cartell de la jornada.
L'Assemblea de Centres Bages i Moianès fa una crida a la participació de la comunitat educativa en aquesta nova jornada de protesta, que combinarà actes simbòlics, espais de debat i mobilització al carrer.