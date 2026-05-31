Greta Brunet fa història debutant amb el juvenil B masculí de la Pirinaica

Greta Brunet ja forma part de la història de la FC Pirinaica. La portera del juvenil femení va debutar aquest dissabte amb el juvenil B masculí en l'última jornada de Segona Divisió, culminant una situació excepcional provocada per la falta de porters a l'equip i convertint-se en protagonista d'un fet gairebé inèdit en el futbol bagenc i català.
Una solució de necessitat convertida en precedent
El partit entre la Pirinaica i el Súria, previst inicialment com un tràmit classificatori, va acabar tenint un protagonisme especial. L'equip de la Mion arrossegava des del mes de març una greu manca d'efectius a la porteria després de la lesió de llarga durada del seu únic porter.
Durant setmanes, el cos tècnic havia hagut de recórrer a solucions d'emergència, amb porters d'altres categories o fins i tot jugadors de camp ocupant la porteria. En aquest context, Greta Brunet, portera del juvenil femení, va començar a entrenar regularment amb els nois fa gairebé quatre mesos per garantir la normalitat de les sessions.
El club va considerar que l'últim partit de la temporada era el moment ideal per premiar aquest compromís. El reglament de la Federació Catalana de Futbol ho permet sense cap impediment en categories juvenils i amateurs, especialment en el cas de les porteres, però no és un fet gens habitual.
Cap obstacle arbitral i debut com a titular
Abans de començar el partit, l'àrbitre Zakaria Azraf Aouragh va validar sense problemes la inscripció de la jugadora a l'acta. A la graderia, la presència d'una noia defensant la porteria del juvenil masculí despertava curiositat entre alguns aficionats. "Ja porta gairebé quatre mesos entrenant amb els nois i l'equip no té porter. A més que s'ho ha guanyat", comentava un seguidor de la Pirinaica a un altre espectador abans de l'inici.
El pare de la jugadora, Bernat Brunet, explicava que la Greta afrontava el moment "contenta, però una mica nerviosa".
Una primera part amb intervencions destacades
Els primers minuts van transcórrer sense excessiva feina per a la portera local. El Súria pràcticament no es va acostar a la seva àrea fins que, quan es complia el primer quart d'hora, va avançar-se al marcador amb un xut des de dins de l'àrea davant el qual Brunet no va poder fer res malgrat l'estirada.
La portera, però, també va deixar mostres de les seves qualitats. Pocs minuts després va protagonitzar una intervenció destacada sortint als peus d'un davanter visitant per tallar un contraatac, allunyant la pilota amb una acció valenta anant de genolls per terra.
El partit es va complicar per als locals passada la mitja hora. L'àrbitre va expulsar un jugador de la Pirinaica després de veure dues targetes grogues gairebé consecutives i, poc després, va mostrar una vermella directa a un altre futbolista. Amb només nou jugadors sobre el terreny de joc, l'equip manresà va encaixar el segon gol del Súria en una acció marcada encara pel desconcert.
Quaranta-cinc minuts per entrar a la història
A la mitja part, l'entrenadora Glimer Acuña va introduir diversos canvis i Greta Brunet va ser una de les jugadores substituïdes. La seva participació es va quedar en 45 minuts, però suficients per deixar empremta.
La portera ha culminat així mesos de compromís amb el juvenil B masculí i ha protagonitzat un fet molt poc habitual en el futbol català juvenil o absolut. La seva actuació no només va ajudar el club a afrontar una situació d'emergència esportiva, sinó que també va servir per normalitzar una possibilitat que el reglament contempla des de fa tres temporades.
Potser es va quedar amb les ganes de disputar més minuts, però els 45 que va jugar ja han estat suficients per marcar un precedent al futbol bagenc i, probablement, també al català.