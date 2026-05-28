El CE Manresa ja ha començat a construir el seu futur immediat després d'una temporada històrica. El director esportiu, Sergi Benavides, i l'entrenador del primer equip, Sergi Trullàs, continuaran liderant el projecte esportiu del club a Segona Federació després de renovar els seus compromisos amb l'entitat manresana. Tots dos ho han oficialitzat aquest dijous en una roda de premsa en què, més enllà de confirmar la seva continuïtat, han dibuixat les línies mestres del nou CE Manresa que competirà la temporada vinent a la quarta categoria estatal.
L'equip blanc-i-vermell ha tancat un curs brillant proclamant-se campió de Tercera Federació i assolint l'ascens directe a Segona Federació, un pas endavant que obre un nou escenari esportiu i institucional per al club. Tant Benavides com Trullàs han coincidit a destacar que la renovació era la conseqüència natural d'un projecte compartit que ha funcionat.
"La meva idea era continuar i donar-li continuïtat al que s'havia fet", ha explicat Benavides. El director esportiu ha remarcat que la sintonia amb el club va facilitar ràpidament l'acord: "Les dues parts perseguíem el mateix i ens vam entendre bastant ràpid".
En la mateixa línia s'ha expressat Trullàs, que ha subratllat la coincidència d'objectius entre cos tècnic i entitat. "Volíem créixer tant el club com nosaltres mateixos. Teníem molta gana, molta il·lusió i molta ambició", ha afirmat. L'entrenador ha assegurat sentir-se "molt content" de continuar dirigint "un gran club" i ha admès que afronta el nou repte amb "moltes ganes".
Un ascens construït des de la identitat
Durant la compareixença, tant Benavides com Trullàs han insistit repetidament en la idea que l'èxit del CE Manresa no s'ha sustentat només en el potencial esportiu, sinó sobretot en la cohesió interna i en una identitat compartida.
El director esportiu ha reivindicat el model que ha portat l'equip fins a l'ascens, fins i tot competint contra clubs amb pressupostos molt superiors. "Aquest any també hi havia equips com l'Hospitalet, el Badalona o el Cornellà amb pressupostos molt més alts", ha recordat. Segons Benavides, el factor diferencial ha estat "tenir gent que vulgui estar aquí" i construir "una identitat clara". "Crec que a vegades és molt més important això que tenir diners", ha afirmat.
Aquest discurs de continuïtat també es traslladarà a la confecció de la plantilla per a la temporada 2026-27. El CE Manresa vol mantenir el bloc que ha assolit l'ascens i introduir només els retocs necessaris per adaptar-se a les exigències de la nova categoria.
"La nostra idea és que sigui una plantilla molt continuista", ha assegurat Benavides. El director esportiu ha explicat que el club prioritza les renovacions perquè considera que el grup humà creat aquesta temporada ha estat una de les grans fortaleses del projecte. "No ens hem de desviar del que ens ha portat aquí", ha insistit.
Tot i això, el màxim responsable esportiu del club ha reconegut que la Segona Federació exigirà reforçar algunes posicions i augmentar el nivell competitiu de l'equip. "S'han de fer canvis perquè el nivell d'exigència serà més alt", ha admès.
Adaptar-se a una categoria molt més exigent
Un dels grans temes de la roda de premsa ha estat el salt competitiu que suposarà jugar a Segona Federació. Tant Trullàs com Benavides han deixat clar que el club és conscient de la dificultat del repte.
L'entrenador ha explicat que el cos tècnic ja està immers en un procés d'anàlisi de la categoria per entendre millor què exigirà el nou escenari. "Estem mirant molts partits i analitzant molt com es produeixen els atacs i les defenses", ha detallat. Trullàs considera que el CE Manresa haurà de modificar "alguns detalls" del seu joc, però sense renunciar a l'essència que l'ha convertit en campió. "Si no continuéssim amb aquesta línia penso que ens equivocaríem", ha afirmat.
L'entrenador ha explicat que la gran diferència entre Tercera i Segona Federació és la qualitat dels futbolistes i la capacitat dels rivals per castigar qualsevol error. "Quan t'equivoques, et penalitzen molt més", ha resumit. També ha apuntat que els partits a Segona Federació acostumen a ser més tàctics i menys imprevisibles. "Els equips intenten mantenir un ordre bastant definit", ha assenyalat. Per això, el CE Manresa haurà de trobar un equilibri entre mantenir el seu ADN competitiu i adaptar-se a les noves exigències. "A Segona Federació mantindrem la mateixa essència que ens ha fet campions, però haurem de ser camaleònics", ha afirmat.
Preguntat sobre si això comportarà un futbol més especulatiu, Trullàs ha admès que alguns partits poden ser més tancats, però ha deixat clar que l'equip intentarà continuar oferint una proposta atractiva. "Intentarem que la gent que vingui s'ho passi bé, com ho ha fet aquest any", ha afirmat.
El mercat, les renovacions i la construcció de la plantilla
La direcció esportiva treballa ara en la confecció de la plantilla per a la temporada 2026-27. La prioritat absoluta és tancar renovacions abans d'afrontar noves incorporacions. Benavides ha explicat que el club vol arribar al juliol amb gran part de l'equip definida, tot i que el mercat de Segona Federació és més llarg i complex. "La finestra es tanca el 31 d'agost i això et dona més marge", ha comentat.
El director esportiu ha detallat que la construcció de la plantilla es fa de manera col·legiada entre ell mateix, Trullàs, Marc Martínez i Albert Redondo. "Som un grup de treball", ha resumit. Segons ha explicat, totes les decisions es prenen per consens i es valoren tant aspectes futbolístics com humans. "Jo mai fitxaré un jugador que el cos tècnic no vulgui, i a l'inrevés", ha assegurat.
Precisament, la qualitat humana dels futbolistes és un dels aspectes que el club considera més importants. Benavides ha revelat que abans de fitxar un jugador intenten recopilar informació sobre el seu comportament al vestidor, en els entrenaments i en el dia a dia. "El que ens ha fet diferencial aquest any ha estat tenir un vestidor sa", ha afirmat.
Pel que fa als perfils que buscarà el club, Benavides ha explicat que primer volen acabar de definir les renovacions abans d'identificar les necessitats concretes de la plantilla. Tot i això, ha admès que el salt de categoria fa més atractiu el projecte per a molts futbolistes. "La categoria és molt més atractiva i això fa que agents i jugadors truquin", ha reconegut.
Prioritat per al talent de proximitat
Una altra de les idees que el club vol mantenir és la seva aposta pel futbol de proximitat. Benavides ha defensat la importància de tenir jugadors vinculats a Manresa i a la comarca per reforçar la connexió entre l'equip i la ciutat. "La prioritat és la proximitat", ha afirmat. El director esportiu considera que la comunió creada aquesta temporada entre equip, afició i ciutat ha estat clau per assolir l'ascens. "Si podem escollir entre un jugador de fora i un d'aquí, prioritzarem el d'aquí", ha explicat.
Això no impedeix que el club continuï valorant altres perfils, especialment ara que la Segona Federació obre noves possibilitats de mercat. Benavides també ha deixat la porta oberta a fórmules híbrides com les cessions de jugadors provinents de categories superiors, una opció que el club ja va explorar aquesta temporada.
Una categoria il·lusionant
Més enllà dels aspectes estrictament esportius, tant Trullàs com Benavides han transmès il·lusió davant el repte de competir a Segona Federació contra equips històrics i filials de gran nivell. El tècnic ha reconegut que la categoria serà "molt complicada", però també "un repte molt important" per al club. "És un any de consolidació", ha afirmat. Trullàs ha revelat que molts jugadors ja li han expressat les ganes de tornar a començar. "Tots estan preparats per tornar a entrenar", ha comentat entre somriures.
L'entrenador considera que aquesta il·lusió serà fonamental per afrontar una temporada en què el CE Manresa visitarà camps d'entitats amb estructures molt superiors i rebrà equips amb gran tradició dins del futbol català i estatal.
Malgrat tot, el missatge és clar: el CE Manresa no vol renunciar a res. "Volem aprofitar aquesta empenta per consolidar-nos i que el Manresa torni a ser un equip referent a Catalunya", ha afirmat Trullàs.
Agraïment a l'afició i al club
La compareixença ha acabat amb un llarg agraïment de Trullàs a totes les persones que han format part de l'èxit d'aquesta temporada. L'entrenador ha volgut destacar especialment el paper de la directiva, la direcció esportiva, els jugadors i l'afició. "L'afició ha sigut clau", ha assegurat. Segons el tècnic, el suport rebut durant la segona volta va donar un "impuls definitiu" a l'equip en el tram final del campionat.
També ha tingut paraules per als futbolistes del planter i els jugadors que han ajudat puntualment en entrenaments durant el curs. "Tots han aportat la seva millor versió", ha destacat.
Finalment, Trullàs ha admès que ha estat "molt feliç" aquesta temporada al CE Manresa i que l'experiència viscuda ha reforçat encara més la seva vinculació amb el projecte. Un projecte que ara afronta el gran repte de consolidar-se a Segona Federació sense perdre la identitat que l'ha conduït fins a l'ascens.