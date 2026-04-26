Golejada de campió

Ambient de gala a l'estadi del Congost amb 2.187 espectadors en un partit en què el CE Manresa ha respost a les expectatives amb els millors minuts de la temporada just en el moment que més ho necessitava. El líder es proposava vèncer el segon classificat, el CF Badalona, per assegurar-se l'ascens matemàtic a Segona RFEF com més aviat millor. I ho ha fet amb sacrifici i solvència. Sacrifici perquè no ha deixat de córrer ni quan el marcador era molt favorable. Solvència perquè ha estat molt efectiu amb la piconadora de joc que ha proposat Sergi Trullàs.
La graderia estava com en les millors ocasions. No es veia tanta gent al camp des del partit de Copa contra l'Oviedo, ara fa gairebé tres anys. Tanta gent i tant animada per un Sector Vermell que no ha abaixat mai els braços ni la veu. El Badalona, que es jugava no perdre opcions d'ascens directe, també ha portat un bon nombre d'aficionats.
Mastegar la gespa des de l'inici
Amb la sacada inicial s'ha vist clar que els manresans sortien a mastegar la gespa. A més, les coses s'han posat de cara per als locals de seguida. Al minut 9, un córner xutat a l'esquerra de l'atac manresà ha estat rematat de cap al segon pal per Matheus al fons de la xarxa per obrir el marcador. Els blanc-i-vermells, que no han especulat amb el resultat en cap moment, han esvaït temors pocs minuts després. Una jugada de somni de Nico Olmedo, dibuixant la línia de fons amb la pilota després de driblar dos jugadors, ha acabat amb una passada de la mort que Moha Ezzarfani ha empès al fons de la xarxa. Era el minut 19, i el líder es posava 2-0.
El domini manresà s'ha mantingut, sortint sempre guanyador de les pilotes disputades i trenant amb una facilitat que els badalonins no aconseguien interrompre. Tot i així, la sentència no ha arribat fins a l'inici de la segona part, en dues jugades al contracop. Al 46, Moha i Ayoub triangulaven en atac i aquest segon quedava sol davant el porter badaloní i el superava creuant la pilota. Poc després, al minut 56 era Moha qui aprofitava una passada llarga des de la defensa per quedar-se sol davant Juan Carlos Azón i batre'l per sota les cames.
Amb la grada entusiasmada el partit s'ha relaxat tot i sense estalviar esforços i a última hora, al minut 83, Larrosa anotava l'únic gol badaloní per tancar un migdia de futbol de molts quirats.
Al descans, el CE Manresa ha celebrat la Festa de l'Esport Manresa amb la participació i desfilada d'entitats de la ciutat, en el marc dels actes del 120è aniversari del club.
Pendents de de l'Europa B - UE Cornellà
El CE Manresa queda ara pendent de l'Europa B - UE Cornellà que es disputarà aquest diumenge al vespre. Si els del Baix Llobregat no puntuen, els homes de Sergi Trullàs seran matemàticament campions de Tercera RFEF a falta de dues jornades, el que significa pujar directament a Segona. Sinó, caldrà esperar a la propera jornada.