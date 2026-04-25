El CB Artés s'imposa amb autoritat al Lloret i consolida el lideratge

El CB Artés ha superat amb claredat el CBU Lloret Samba Hotels (71-48) i es manté al capdavant de la Súper Copa després d'una actuació sòlida i regular.
Domini progressiu durant tot el partit
L'equip bagenc va mostrar un joc constant des de l'inici, controlant el ritme del partit i ampliant diferències de manera progressiva. El primer quart es va tancar amb un 17-12 favorable als locals, que van saber mantenir l'avantatge fins al descans (35-28).
A la represa, el CB Artés va fer un pas endavant per evitar qualsevol opció de reacció del conjunt visitant. Amb un tercer quart molt complet, els bagencs van ampliar la distància fins al 56-41, deixant el partit pràcticament sentenciat.
Sentència final i actuació destacada
En els darrers deu minuts, el CB Artés va continuar dominant el joc i va acabar d'eixamplar la diferència fins al 71-48 final. La solidesa defensiva i l'encert ofensiu van ser claus per segellar una victòria còmoda.
El jugador més destacat del partit va ser Xavier Roqueta, que va completar una gran actuació amb 23 punts, 4 assistències i 9 rebots, liderant el seu equip cap a un nou triomf que reforça el seu lideratge a la classificació.