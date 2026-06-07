La Marea Vermella acomiada la temporada pujant a Montserrat

La Marea Vermella ha acomiadat la temporada 2025-26 del Baxi Manresa amb una caminada que ha arribat fins a la basílica de Montserrat. La marxa ha comptat amb una setantena de seguidors que han fet el Camí de les Aigües. Diego Ocampo i membres del seu staff han acompanyat els expedicionaris en un acte lúdic que la Grada d'Animació ha anunciat que té la intenció de repetir la temporada vinent. El tècnic gallec ha aprofitat l'ocasió per encendre un ciri i oferir-lo a la Moreneta.\r\n\r\nPosteriorment, la Marea Vermella s'ha fet la foto de família per immortalitzar el moment. Qui ho ha desitjat també s'ha pogut retratar amb el trofeu de la Lliga Catalana que el club manresà va conquerir el mes de setembre. Finalment, la Marea Vermella ha fet el darrer toc viking de la temporada.\r\n