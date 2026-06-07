Anna Recuenco rebenta el rècord d'Espanya sub16 de disc amb uns històrics 56,93 metres

L'atletisme del Bages ha viscut aquest diumenge, 7 de juny, una de les gestes més grans i inversemblants de tota la seva història. La jove llançadora de l'Avinent Manresa, Anna Recuenco, s'ha proclamat campiona d'Espanya de llançament de disc (800 grams) en la categoria sub16 a La Nucia (Alacant) amb un llançament descomunal de 56,93 metres. Amb només 15 anys i 4 mesos, l'atleta manresana ha pulveritzat el seu propi rècord d'Espanya -que estava fixat en 49,19 metres-, millorant la plusmarca en més de set metres de diferència i firmant una autèntica animalada esportiva sense precedents en l'atletisme de base estatal.
Una exhibició d'una altra galàxia a La Nucia
El que s'ha viscut a la pista alacantina de La Nucia ha escapat de qualsevol lògica esportiva. Recuenco no s'ha limitat a guanyar l'or estatal, sinó que ha llançat el disc cap a una dimensió mai vista en l'atletisme sub16. Superar el rècord d'Espanya per uns centímetres ja hauria estat un èxit, però destrossar la teva pròpia plusmarca estatal per un marge de 7,74 metres és una proesa d'un caire èpic que poques vegades es veu en l'esport mundial.
Amb una potència i una tècnica perfectes, la llançadora manresana ha deixat bocabadats els jutges i rivals, enviant, en el seu sisè intent, l'artefacte fins a uns inaccessibles 56,93 metres que la consoliden com un autèntic fenomen de la naturalesa.
La culminació d'una temporada absolutament estratosfèrica
Aquesta exhibició a La Nucia és el zenit d'un any 2026 on la bagenca ha reescrit els llibres d'història setmana rere setmana. La seva evolució aquest any ha estat un ascens meteòric cap a l'olimp de l'atletisme: el passat 31 de gener ja va obrir els ulls del panorama català superant la mítica marca de Laura Redondo amb 43,92 metres. A partir d'aquí, la progressió va ser implacable, encadenant registres de 48,02 i 48,18 metres, fins que a Mataró va ampliar el rècord d'Espanya amb 48,95 metres.
No contenta amb això, fa tot just dues setmanes, durant el Campionat de Catalunya, va trencar la barrera dels 49 metres amb un llançament de 49,19 metres. Aquest diumenge, la de l'Avinent Manresa ha decidit saltar-se directament la frontera dels 50 metres per col·locar el llistó a les portes dels 57, una fita que trigarà dècades a superar-se, si no ho fa ella mateixa.
El Bages es consolida com el bressol dels llançaments
Nascuda el 5 de febrer de 2011, Anna Recuenco ja no és només una promesa de futur, sinó una realitat daurada que fa bategar amb orgull la comarca del Bages. La seva tirania esportiva en la categoria sub16 és absoluta i polivalent, ja que a banda del disc, cal recordar que també posseeix l'actual plusmarquista catalana sub16 en llançament de pes gràcies als 13,88 metres aconseguits el passat 2 de maig a Cornellà de Llobregat.
El planter de l'Avinent Manresa torna a demostrar que sap polir diamants en brut, col·locant el nom de Manresa al capdamunt de l'atletisme estatal amb una atleta que, de moment, sembla no conèixer els límits humans.