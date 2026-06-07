Mar Santanach bat el rècord absolut del Bages de martell amb 54,23 metres

L'atleta santfruitosenca de l'Avinent Manresa Mar Santanach va establir dissabte un nou rècord absolut del Bages en la prova de llançament de martell de 4 quilos després d'arribar fins als 54,23 metres en el control organitzat per la Federació Catalana d'Atletisme a Santa Coloma de Gramenet. La marca millora els 54,01 metres que ella mateixa havia aconseguit el 21 de juny de l'any passat.
Santanach confirma el seu gran estat de forma
La bagenca va protagonitzar un concurs molt regular, amb una sèrie de llançaments de 52,55 metres, 54,23, nul, 53,75, nul i 50,59, demostrant el bon moment de forma en què es troba aquesta temporada.
Amb aquest registre, Santanach consolida la seva progressió en una disciplina on s'ha convertit en una de les referències de l'atletisme bagenc.
Adrià Caso rebaixa el rècord sub18 del club als 800 metres
La jornada també va deixar una destacada actuació del santjoanenc Adrià Caso als 800 metres llisos. L'atleta de només setze anys va aturar el cronòmetre en 1'53"30, millorant el rècord sub18 de l'Avinent Manresa que ell mateix posseïa des de l'any passat amb 1'54"50.
La nova marca situa Caso dins el top-10 absolut de la història del Club Atlètic Manresa.
Bones marques de Vergés i Mestre
Entre els altres resultats destacats de la competició també hi figuren els 21"96 d'Oriol Vergés als 200 metres llisos, millor marca personal del velocista i cinquena millor marca bagenca de la història en aquesta prova.
També va sobresortir Carles Mestre, que va completar els 800 metres llisos amb un temps d'1'51"66, registre que representa una nova millor marca personal i que el col·loca dins el top-5 absolut de la història de l'entitat manresana.