Pep Guardiola confessa a Manresa el seu passat ocult: «De petit jugava més a bàsquet que a futbol»

Manresa ja compta amb el seu segon Cruyff Court. Aquest dissabte s'ha inaugurat oficialment el Cruyff Court Pep Guardiola a l'escola La Salle, en un acte que ha reunit desenes de persones i que ha despertat una gran expectació entre alumnes, famílies i veïns de la ciutat, molts dels quals han volgut saludar i fotografiar-se amb l'exjugador i exentrenador santpedorenc.
El nou espai esportiu, impulsat per la Fundació Cruyff i la cadena Action amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, forma part del projecte internacional que promou l'activitat física i la cohesió social a través de l'esport. Des del 2022, Action i la Fundació Cruyff treballen conjuntament en la creació de nous Cruyff Courts a diferents països europeus.
Un espai per fomentar l'esport i la cohesió social
Durant l'acte inaugural, la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, ha remarcat que l'objectiu del projecte va molt més enllà de la construcció d'un camp esportiu. "El més important no és el camp en ell mateix, sinó el que passarà a partir d'avui", ha afirmat, destacant que l'espai servirà per formar joves "a utilitzar l'esport com a eina de transformació social".
Roura també ha subratllat la implicació de Pep Guardiola amb la fundació creada per Johan Cruyff, no només com a ambaixador sinó també com a membre del patronat. "Creu en el llegat social del Johan", ha assegurat.
La presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff, ha recordat l'esperit del seu pare i la voluntat de garantir espais segurs i gratuïts perquè els infants puguin jugar i relacionar-se a través de l'esport. "Tots teniu dret a jugar, a ser nens, a passar-vos-ho bé", ha dit adreçant-se als alumnes presents.
Guardiola reviu la seva infància a La Salle
Un dels moments més esperats de la jornada ha estat la intervenció de Pep Guardiola, que ha recordat els anys que va passar a La Salle Manresa durant la seva infància. "Part de la meva infantesa és aquí a la Salle Manresa", ha explicat davant dels alumnes.
L'exentrenador del Barça, Bayer Múnic i Manchester City ha revelat que, de petit, jugava "molt més a bàsquet que a futbol" i ha admès que fins i tot va dubtar entre els dos esports. "Sortosament la vaig encertar", ha comentat amb humor.
En resposta a les preguntes dels alumnes, Guardiola també ha enviat un missatge de tranquil·litat als infants sobre el futur personal i professional. "Ningú sap què vol ser de gran, ni jo ara", ha afirmat. "Simplement estudiar, passar-s'ho bé, fer bons amics, ser bones persones i la resta de la vida ja et portarà on ella vol".
El record permanent de Johan Cruyff
Guardiola també ha destacat la influència decisiva que Johan Cruyff ha tingut en la seva vida esportiva i personal. "Ha sigut la persona més influent en la part de vida esportiva", va assegurar.
El tècnic ha recordat les diferents etapes de la seva relació amb Cruyff i ha explicat que primer el va viure "com un pare molt dur" durant l'etapa d'entrenador i posteriorment "com un avi molt dolç". "Sense ell probablement hagués sigut molt més complicat", va reconèixer.
El segon Cruyff Court de la ciutat
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat que la ciutat disposi ja de dos Cruyff Courts després del dedicat a Manel Estiarte. Segons ha destacat, aquests equipaments són "una eina d'esport, de salut i sobretot de cohesió social".
Aloy també ha remarcat el simbolisme que dos dels esportistes catalans més reconeguts internacionalment apadrinin els dos espais esportius de la ciutat. "El Pep és de Santpedor, però aquesta també és casa seva", va afirmar.
El consistori també col·laborarà perquè el camp pugui mantenir-se obert més enllà de l'horari escolar i durant els caps de setmana, amb l'objectiu que es converteixi en un espai d'ús comunitari per a tota la ciutat.
Un projecte internacional
Durant l'acte també ha intervingut el director regional d'Action, Philippe Levisse, que ha explicat que aquest és el primer Cruyff Court impulsat conjuntament amb la fundació a Catalunya, però no serà l'últim. L'empresa ja preveu inaugurar-ne un altre a Terrassa l'any vinent.
Actualment, la Fundació Cruyff compta amb 327 Cruyff Courts repartits en 20 països del món, consolidant un projecte que aposta per l'esport com a eina educativa i d'inclusió social.