Gustav Knudsen deixa el Kids&Us Manresa i marxa a San Francisco

Fa només una setmana, el Nou Congost abaixava el teló de la temporada 2025-26. Encara sota el patrocini de Baxi, els bagencs trencaven una ratxa de 28 anys sense derrotar el Real Madrid a casa. Era també el darrer partit d'un bon gruix de jugadors. Dani Pérez es va acomiadar de l'afició. Però el capità no serà l'únic en fer les maletes. Cada any son força jugadors els que canvien el Bages per altres contrades. Però poca gent pensava que un dels jugadors que no seguiria és Gustav Knudsen.
El danès és un dels jugadors que té contracte en vigor amb el Kids&Us Manresa. L'aler va signar per tres temporades amb l'equip bagenc. La primera temporada ha marcat una clara línia ascendent. Knudsen ha sabut aprofitar les baixes que ha patit el seu equip per créixer com a jugador. Diego Ocampo ha elogiat la seva millora en diverses rodes de premsa. En total, ha jugat 27 partits a la Lliga Endesa amb unes mitjanes de 3,1 punts, 2,8 rebots, 0,4 assistències i un 3,3 de valoració.
Aquesta progressió continuarà lluny de Manresa. L'agent del jugador ha anunciat a través de les xarxes socials que Knudsen jugarà la temporada vinent a la Universitat de San Francisco. Aquest fitxatge per la universitat nord-americana pot sobtar atenent a que el nòrdic ja té 23 anys. És una edat en què s'acostuma a acabar l'etapa universitària en comptes de començar-la.
La marxa de Knuden planteja un doble problema al Kids&Us Manresa. Per un cantó, perd un jugador que ha demostrat que pot ser d'una gran utilitat i que ja que té experiència a la Lliga Endesa. I per l'altra, obligarà al club a buscar un altre jugador de quota. Per jugar la Lliga Endesa en calen quatre i aquest tipus de jugador és cada cop més buscat.