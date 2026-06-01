El Baxi Manresa enceta els nous fitxatges amb Lucas Beaufort

Només tres dies després de tancar la fase regular de la Lliga Endesa, el Baxi Manresa ha anunciat la primera incorporació de cara a la temporada vinent. El base francès Lucas Beaufort s'incorporarà al club bagenc amb un contracte per a les properes tres temporades. Per perfil i edat, és una clara aposta de present i futur. Beaufort té 24 anys i mesura 1.93 metres d'alçada.\r\n\r\nSegons la nota difosa per part del club manresà es tracta d'un base "amb una gran capacitat física i defensiva". També és "un base alt i explosiu". Beaufort ha desenvolupat fins ara tota la seva carrera a França repartint la seva presència entre la primera i la segona divisió.\r\n\r\nEl nou base del Baxi Manresa es va formar a l'Estrasburg de la seva ciutat natal. Va jugar a l'equip sub21 entre el 2017 i el 2021. Les dues últimes temporades d'aquest tram va participar també amb el primer equip. Després d'un any a l'Aix-Maurienne de la segona divisió, va tornar al seu club d'origen una temporada per passar després dos cursos a l'històric Limoges i jugar una darrera al Saint-Chamond també de la segona categoria gala. A Manresa jugarà per primer cop fora del seu país.\r\n\r\n\r\n