El Festival de Final de Curs de Judo Infantil reuneix 300 joves esportistes al Congost

La jornada va aplegar infants de diversos clubs del territori i va omplir el pavelló de famílies

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 08:40

El Complex Vell Congost de Manresa va acollir aquest cap de setmana el tradicional Festival de Final de Curs de Judo Infantil 2026, una cita dedicada al judo de base del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès que va reunir prop de 300 infants i joves esportistes d'entre 4 i 11 anys.

A la trobada hi van participar judoques dels clubs i escoles vinculades a l'entitat organitzadora, entre les quals hi havia Esport7, Judo Moià i Osona Judo.

Tres sessions per edats

La jornada es va dividir en tres sessions diferenciades segons les edats dels participants. Durant les exhibicions, els infants van mostrar l'evolució tècnica i el treball realitzat al llarg de tota la temporada.

Un dels moments més destacats de la diada va arribar en la part final de cada sessió, quan pares i mares van poder accedir al tatami per compartir l'activitat amb els seus fills i filles i conèixer de prop algunes tècniques bàsiques i caigudes pròpies del judo.

Presència institucional

L'activitat va comptar amb un pavelló ple de famílies i amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, que va participar en el desenvolupament de la jornada.

Agraïments de l'organització

Des de l'organització s'ha volgut agrair públicament la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa per la cessió de l'espai municipal, així com la implicació de les famílies durant tota la temporada esportiva.

Els responsables de la trobada han destacat que aquesta cita és una de les activitats de referència per fomentar el judo formatiu al territori.

