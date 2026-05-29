Diego Ocampo: «Tots els jugadors han millorat durant la temporada»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha definit com a "complet" el partit que ha jugat el seu equip contra el Real Madrid. El gallec ha destacat l'esforç dels seus jugadors en un moment en què li mancava encert tant en el llançament des del tir lliure, com des de la línia de tres punts. En canvi, aspectes com l'atac en l'u contra u funcionava millor.

Ocampo també ha destacat la capacitat de patiment dels seus jugadors al tercer quart i la valentia al darrer període. "Estic orgullós de tots els jugadors", ha sentenciat.

El Baxi Manresa ha acabat la temporada amb set victòries als darrers nou partits. Ocampo no ha volgut posar una nota numèrica a la temporada del seu equip i ha preferit recalcar que els resultats són la conseqüència del treball. També ha volgut elogiar el treball del club que ha sabut reaccionar en els mals moments i incorporar jugadors al moment adequat.

Un altre aspecte ben valorat per part d'Ocampo ha estat la bona mentalitat i la millora de tots els jugadors. Aquests dos bons inputs han servit per minimitzar la l'estat físic d'alguns jugadors.

Feia 28 anys que el Bàsquet Manresa no derrotava el Real Madrid al Nou Congost. La darrera pregunta de la temporada ha estat sobre què feia Ocampo aquells dies. L'entrenador ha respost que "mirava el partit des de casa meva i aprenia del Luis Casimiro i Chichi Creus".