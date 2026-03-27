Edifici de la Cambra: 20 anys i un dia de condemna especulativa

Hi ha edificis que, pel seu silenci, criden més que qualsevol manifestació. La plaça del Pedregar 1 és avui un monument a la desídia, una carcassa senyorial que acumula pols i oblit des de fa dues dècades. El que va ser el pols econòmic de la ciutat durant més d'un segle és avui un actiu tòxic en el balanç d'un fons d'inversió, una peça més en el tauler d'escacs d'una especulació abstracta que no entén de patrimoni ni de veïnatge. Des que la Cambra de Comerç va abandonar la seva seu històrica per traslladar-se a Can Jorba, l'edifici ha entrat en un bucle d'operacions opaques, dacions en pagament i canvis de mans que han convertit un immoble protegit en un ostatge del capitalisme de casino.
2006: El principi de la fi i l'esquer de l'urbanisme
L'any 2006 marca el punt d'inflexió. La Cambra de Comerç de Manresa, després d'una estada de 83 anys que va consolidar l'edifici com un referent institucional, va decidir vendre la finca a l'empresa Pedregar 15 SL. Aquella operació, que havia de suposar un impuls per a la revitalització del Centre Històric, va ser en realitat el primer pas d'una caiguda lliure. La societat compradora, filla de l'eufòria immobiliària que precedia l'esclat de la bombolla, no veia en l'edifici un espai de valor ciutadà, sinó un simple multiplicador de beneficis.
Tanmateix, el castell de cartes va caure ràpidament. Amb la crisi de 2008, Pedregar 15 SL va entrar en fallida, incapaç d'assumir les càrregues d'una operació sobredimensionada. Com a resultat, la finca va acabar en mans del Banc Santander mitjançant una dació en pagament per hipoteca. En aquell precís instant, l'edifici va deixar de ser manresà per convertir-se en un número en una fulla d'Excel a Madrid. L'immoble va passar de ser un espai viscut a ser "maó" en mans d'una banca més preocupada per sanejar el seu balanç que per mantenir la dignitat d'una plaça històrica.
De la banca als fons voltors: la teranyina de Global Licata i Cerberus
El salt definitiu cap a la degradació actual es produeix l'any 2019. Després d'anys de paràlisi sota el control directe del Santander, l'immoble va ser cedit a Global Licata SLU (actualment SA), una societat creada tot just uns mesos abans, el 2018, amb l'únic objectiu d'absorbir actius immobiliaris de dubtosa liquiditat. Però darrere del nom asèptic de Global Licata s'amaga la cara més dura de l'especulació global: el fons voltor nord-americà Cerberus, en participació amb el mateix Banc Santander i altres societats bancàries, asseguradores i immobiliàries.
Aquest model d'explotació no busca rehabilitar ni llogar; el seu negoci és l'espera. Global Licata i els seus gestors operen des de la distància, aliens a la degradació de la façana o a la brutícia que s'acumula als baixos de la plaça. Per a aquests fons, l'edifici del Pedregar és una aposta a llarg termini: es manté tancat a l'espera d'una revalorització del sector o d'una operació de venda en bloc que els permeti extreure fins a l'últim cèntim de benefici, sense haver invertit ni una sola hora de feina en la conservació del patrimoni. És l'especulació en el seu estat més pur i extractiu.
A més, contactar amb el fons voltor per saber quines són les seves previsions de futur sobre la finca esdevé impossible. El telèfon de Global Licata mai no respon, el correu electrònic que té en el registre (i que no porta incorporat ni el seu propi nom), retorna error per desatenció.
El PAU: El nus gordià que escanya el Pedregar
Però, com pot ser que una finca senyorial al cor de Manresa resti immòbil durant 20 anys davant els ulls de l'Administració? La resposta es troba en una sigla que ha esdevingut un parany: el PAU (Polígon d'Actuació Urbanística). La finca del Pedregar es troba dins d'un d'aquests àmbits de transformació, una eina urbanística que, sobre el paper, hauria de servir per rehabilitar el barri, però que en la pràctica ha servit per justificar la inacció.
Des de l’Ajuntament de Manresa es recorda sovint que "el PAU l'han de desenvolupar els propietaris". És una veritat legal que amaga una renúncia política. Tot i que és cert que la iniciativa i el finançament de les obres corresponen als amos de la finca, l'Ajuntament és qui marca les directrius i qui té la potestat de forçar el moviment. En un sector consolidat, el PAU obliga a una rehabilitació integral que els fons voltors eviten sistemàticament perquè redueix el seu marge de benefici immediat.
L'existència d'aquest PAU s'ha convertit en l'excusa perfecta per a la propietat: mentre el projecte "s'està cuinant" o "s'està negociant", l'edifici segueix tancat a pany i clau. Però la llei d'urbanisme de Catalunya és clara: la propietat té el deure de conservació i d'edificació. Si un PAU està aturat durant dues dècades, l'Administració té mecanismes per declarar l'incompliment de la funció social de la propietat. L'Ajuntament podria incloure l'edifici en el Registre de Solars per forçar-ne la subhasta o la rehabilitació, però fins ara, la diplomàcia administrativa ha passat per davant de la fermesa política.
Una ciutat ostatge de l'abstracció financera
Aquesta "condemna de 20 anys i un dia" no només afecta les parets de l'immoble; afecta tot el Centre Històric. Un edifici d'aquesta magnitud buit és un forat negre que absorbeix la vitalitat de la plaça i els voltants, que dissuadeix nous comerços d'instal·lar-se a prop i que transmet una imatge de derrota. Manresa ha permès que una societat participada per Cerberus dicti el ritme de la seva pròpia ciutat, acceptant que els interessos d'un accionista a Nova York o a Madrid passin per sobre de la necessitat de viure el cor de la ciutat.
Aquesta és la paradoxa final de la finca del Pedregar: l'edifici que un dia va ser construït i defensat per les elits locals per demostrar el poder de la Manresa industrial i catòlica, avui és humiliat per una elit global que ni tan sols sap on és la plaça del Pedregar, que ni tan sols sap on és Manresa. Un recorregut que va de l'arrelament més profund a l'abstracció més freda, i que ens porta directament a analitzar les arrels d'aquest búnquer que, molt abans de ser un actiu de Cerberus, ja va ser el refugi d'un conservadorisme que no volia que la ciutat canviés.