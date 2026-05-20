20 de maig de 2026

La CUP-Fem Manresa reclama més pressió a la Generalitat per dignificar la residència de la Font

La formació presentarà una moció al ple per exigir inversions, reparacions urgents i seguiment amb famílies i entitats

Publicat el 20 de maig de 2026 a les 16:22

La CUP-Fem Manresa defensarà al ple municipal d'aquest dijous una moció per reclamar noves actuacions a la Generalitat de Catalunya per millorar la residència de gent gran de la Font dels Capellans. La candidatura considera que, malgrat les millores fetes durant l'últim any, "els problemes estructurals" de l'equipament continuen afectant les persones usuàries i les seves famílies.

Reclamació d'un pla integral de rehabilitació

La proposta arriba després que diverses famílies hagin tornat a denunciar recentment deficiències en el funcionament i l'estat de les instal·lacions del centre, propietat de la Generalitat i gestionat per Suara Cooperativa des de l'any 2020.

La CUP recorda que el juliol del 2024 el ple municipal ja va aprovar una moció conjunta impulsada per diversos grups municipals i entitats socials en què es reclamaven actuacions urgents per millorar la situació de la residència. Entre altres mesures, es demanava millorar la climatització, adequar la cuina i elaborar un pla de remodelació integral adaptat a un model d'atenció centrat en la persona.

Segons la formació, algunes d'aquestes actuacions sí que s'han executat, especialment les relacionades amb la climatització i la cuina, però asseguren que "les mancances estructurals d'un edifici envellit i afectat per la manca de manteniment i d'inversió continuen sense resoldre's".

Goteres, manca de personal i problemes d'higiene

La candidatura afirma que les famílies continuen denunciant problemes com goteres i filtracions d'aigua durant els episodis de pluja, falta de lavabos a les habitacions, manca de personal format i deficiències en la neteja i la higiene del centre.

Per aquest motiu, la moció planteja reiterar els acords aprovats el 2024 i exigir-ne el compliment efectiu. També insta la Generalitat a reprendre "urgentment" la revisió integral de l'estat de la residència i actualitzar l'informe tècnic sobre les seves deficiències i necessitats de remodelació.

Seguiment amb famílies i entitats

Entre les mesures proposades, la CUP-Fem Manresa reclama l'execució immediata de les reparacions necessàries per solucionar les filtracions i goteres, així com l'elaboració d'un pla d'inversions específic per abordar la rehabilitació i modernització integral de l'equipament.

La moció també demana reforçar el control i seguiment de la qualitat del servei prestat per l'empresa concessionària i establir un calendari concret d'actuacions i reunions de seguiment amb participació de les famílies, l'Ajuntament, les entitats veïnals i la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.

