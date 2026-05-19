Junts Manresa condemna l'agressió racista i rebutja «l'assenyalament polític»

Junts per Manresa ha condemnat "de manera contundent" l'agressió racista contra un grup de dones musulmanes que va tenir lloc diumenge a la Baixada dels Drets i ha expressat el seu suport a les víctimes i a la comunitat musulmana de la ciutat. La formació, però, també ha carregat contra els intents "d'assenyalament polític" que, segons denuncia, s'han produït durant la concentració convocada aquest dimarts per la plataforma Mai Més.
En un comunicat fet públic aquest dimarts, el grup municipal liderat per Ramon Bacardit considera que els fets ocorreguts diumenge són "absolutament intolerables i incompatibles amb els valors de convivència i respecte que han de definir la ciutat".
Suport a les víctimes i a la comunitat musulmana
Junts Manresa ha volgut traslladar "tot el suport" a les dones agredides i al conjunt de la comunitat musulmana de la ciutat després dels fets de diumenge, pels quals els Mossos d'Esquadra van detenir un home i una dona acusats de delictes de lesions i d'odi.
La formació també ha expressat el seu "reconeixement a la voluntat d'integració, convivència i participació" que, assegura, desenvolupen "milers de famílies cada dia a Manresa i al conjunt del país".
En el comunicat, Junts afirma que "l'estigmatització i el rebuig cap a un col·lectiu o cap a persones individuals pel seu origen, religió o procedència han de ser rebutjats sense matisos" i reclama que els responsables dels fets "siguin jutjats i assumeixin les conseqüències dels seus actes".
Crítiques a la plataforma Mai Més
Més enllà de la condemna de l'agressió, la formació també critica el paper de la plataforma Mai Més durant la concentració de rebuig celebrada aquest dimarts a la Baixada dels Drets. Segons Junts, el col·lectiu ha aprofitat la mobilització per "intentar vincular o assenyalar políticament Junts com a origen d'aquest tipus de comportaments".
La formació considera "profundament irresponsable" aquest posicionament i assegura que l'entorn de Mai Més ha mantingut en els darrers mesos "una actitud de confrontació" contra el partit.
En aquest sentit, Junts denuncia episodis de "pintades, actes vandàlics, trencament de vidres i amenaces" dirigides al seu cap de llista.
Petició al govern municipal
Finalment, Junts per Manresa demana al govern municipal que actuï "amb responsabilitat institucional" i que no "secundi ni legitimi dinàmiques que alimentin la tensió i la divisió entre manresans". La formació assegura que "la lluita contra el racisme no pot convertir-se en una eina d'assenyalament polític ni de confrontació partidista".
El comunicat conclou afirmant que "a Manresa no hi ha lloc per al racisme ni per a l'odi, però tampoc per a l'assetjament polític ni per als intents de dividir la ciutat".