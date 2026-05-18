La CUP Moià organitza una xerrada per reivindicar el paper del món rural en el país

La CUP Moià ha organitzat per aquest dissabte 23 de maig la xerrada Des del Moianès, construïm el país, una proposta política i de debat que vol reivindicar el paper dels territoris rurals en la construcció del futur de Catalunya i dels Països Catalans.
L'acte es farà a dos quarts de 12 del migdia al Parc Municipal de Moià i comptarà amb la participació de la diputada al Parlament Pilar Castillejo, el membre del Secretariat Nacional de la CUP Cesc Manrique i la regidora de l'Ajuntament de Moià Lakshmi Roset.
Defensa de la unitat popular
A través de diverses publicacions a les xarxes socials, la CUP Moià defensa la unitat popular com "l'eina per construir un país més just per a tothom que l'habita" i reivindica el projecte polític de l'esquerra independentista com una proposta "aglutinadora i diversa", però amb un objectiu compartit: "la dignificació de les vides i l'entorn als Països Catalans i al món".
La formació considera que l'actual context social i econòmic està marcat per la precarització, la desorientació i el creixement de les "onades reaccionàries", i sosté que cal definir "una alternativa i el camí per arribar-hi".
Reivindicació del territori rural
En aquest marc, la CUP subratlla especialment el paper dels territoris rurals en la definició del model de país i de societat. Segons la formació, comarques com el Moianès han de tenir un paper central en els debats sobre el futur polític, social i econòmic de Catalunya.
L'acte s'emmarca en les activitats de debat i mobilització política impulsades per la CUP al territori i arriba en un moment en què la formació busca reforçar el discurs vinculat a la defensa del territori, els serveis públics i la cohesió social.