La CUP Moià organitza una xerrada per reivindicar el paper del món rural en el país

L'acte "Des del Moianès, construïm el país" se celebrarà dissabte al Parc Municipal de Moià

  • La presidenta del grup de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, serà a l'acte de Moià -

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 12:53

La CUP Moià ha organitzat per aquest dissabte 23 de maig la xerrada Des del Moianès, construïm el país, una proposta política i de debat que vol reivindicar el paper dels territoris rurals en la construcció del futur de Catalunya i dels Països Catalans.

L'acte es farà a dos quarts de 12 del migdia al Parc Municipal de Moià i comptarà amb la participació de la diputada al Parlament Pilar Castillejo, el membre del Secretariat Nacional de la CUP Cesc Manrique i la regidora de l'Ajuntament de Moià Lakshmi Roset.

Defensa de la unitat popular

A través de diverses publicacions a les xarxes socials, la CUP Moià defensa la unitat popular com "l'eina per construir un país més just per a tothom que l'habita" i reivindica el projecte polític de l'esquerra independentista com una proposta "aglutinadora i diversa", però amb un objectiu compartit: "la dignificació de les vides i l'entorn als Països Catalans i al món".

La formació considera que l'actual context social i econòmic està marcat per la precarització, la desorientació i el creixement de les "onades reaccionàries", i sosté que cal definir "una alternativa i el camí per arribar-hi".

Reivindicació del territori rural

En aquest marc, la CUP subratlla especialment el paper dels territoris rurals en la definició del model de país i de societat. Segons la formació, comarques com el Moianès han de tenir un paper central en els debats sobre el futur polític, social i econòmic de Catalunya.

L'acte s'emmarca en les activitats de debat i mobilització política impulsades per la CUP al territori i arriba en un moment en què la formació busca reforçar el discurs vinculat a la defensa del territori, els serveis públics i la cohesió social.

