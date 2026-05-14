Santpedor aprova 600.000 euros per renovar la gespa del camp Josep Guardiola

El ple ordinari de maig de l'Ajuntament de Santpedor, celebrat aquest dimarts, va aprovar una modificació de crèdit extraordinari de 600.000 euros destinada a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal Josep Guardiola. La renovació permetrà millorar les condicions de joc i entrenament, facilitar un ús més intensiu de la instal·lació i garantir una superfície més segura i regular per als equips del club de futbol.
Les obres està previst que es duguin a terme durant el mes d'agost i inclouran també diverses actuacions complementàries a l'entorn del camp.
Millores al camp de futbol i a l'entorn
Una part de la gespa actual que es retiri es reutilitzarà a la zona de terra annexa al camp per habilitar un nou espai d'entrenament i escalfament. El projecte incorpora també el sanejament del terreny situat darrere les grades i al lateral oest fins a la tanca existent, així com el condicionament de l'aparcament.
A més, es preveuen millores en l'equipament esportiu, com la instal·lació d'una nova xarxa de protecció, elements de protecció del sistema de reg i noves porteries, entre altres actuacions.
La modificació de crèdit es finançarà amb nous o majors ingressos i amb romanent de tresoreria per a despeses generals. La proposta va prosperar amb els vots favorables d'ERC, SEAM, CUP i del regidor no adscrit, mentre que SxS-Junts hi va votar en contra.
Rebuig al nou contracte del Porta a Porta
En canvi, el ple no va aprovar la proposta de nova licitació del servei de recollida porta a porta, transport de residus municipals i buidatge de papereres. El govern municipal plantejava una nova contractació davant les queixes i deficiències detectades en el servei actual.
La proposta incloïa millores com l'augment dels dies de recollida de restes vegetals, més freqüència en el buidatge de papereres, l'ampliació de l'atenció de l'Oficina del Reciclatge, la instal·lació de mini deixalleries fixes i noves eines tecnològiques per gestionar els bujols i les dades de recollida.
El dictamen només va obtenir els cinc vots favorables d'ERC i va ser rebutjat pels vots contraris de SEAM, CUP i SxS-Junts, mentre que el regidor no adscrit es va abstenir. La no aprovació obliga ara a prorrogar el servei amb les condicions actuals.
Com a conseqüència, també es va retirar de l'ordre del dia la modificació pressupostària vinculada a aquest nou contracte. Tot i això, el ple sí que va aprovar per unanimitat la impossibilitat material d'elaborar el padró de la part variable de la taxa de residus del 2026, ja que encara no es pot quantificar aquesta part variable.
Rebutjada la petició econòmica de la residència Can Jorba
Durant la sessió també es va desestimar per unanimitat la petició de la concessionària de la Residència i Centre de Dia Can Jorba perquè l'Ajuntament assumís imports retroactius de tarifes corresponents a usuaris que havien causat baixa entre els anys 2023 i 2025.
El consistori considera que aquests costos corresponen a la concessionària perquè el servei es presta en règim de concessió administrativa "a risc i ventura" i l'Ajuntament no participa en la gestió econòmica del centre.
Aprovada una moció contra el transfuguisme polític
El ple també va aprovar una moció presentada conjuntament per ERC i la CUP-AMUNT, a instàncies de la plataforma Santpedor Antifeixista, en defensa de la legitimitat democràtica i de rebuig al transfuguisme polític i a la presència de l'extrema dreta a les institucions.
El text aprovat rebutja la presència de formacions d'extrema dreta als espais institucionals i demana la dimissió del regidor no adscrit Jordi Soteras, actualment vinculat a Aliança Catalana, argumentant que aquesta formació no es va presentar a les darreres eleccions municipals.
La moció va prosperar amb els vots favorables d'ERC i la CUP, les abstencions de SEAM i els vots contraris de SxS-Junts i del mateix regidor no adscrit.