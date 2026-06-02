Mor Eduard Teixeiro, entrenador del CE Manresa als anys 80 i exregidor d'Hisenda

L'Ajuntament de Manresa i el món del futbol local han rebut la notícia de la mort, als 77 anys, d'Eduard Teixeiro Macipe. Nascut a Saragossa, Teixeiro vivia actualment a Castelló, tot i que mantenia el contacte amb la capital del Bages a través de diversos amics, entre els quals l'exjugador del CE Manresa Capi Martínez. A la ciutat va deixar petjada en dues etapes diferenciades: primer a les banquetes i, posteriorment, a la política municipal.
L'etapa a la banqueta del CE Manresa
A l'àmbit esportiu, Teixeiro va estar vinculat al Centre d'Esports Manresa durant la dècada dels 80 i fins a l'any 1993, exercint com a entrenador tant del Juvenil A com del primer equip.
Durant aquests anys a la banqueta, els seus resultats més destacats van ser la consecució de dues Copes Generalitat i, especialment, la històrica eliminació de la UE Figueres -que aleshores jugava a Segona Divisió A- a la Copa del Rei de l'any 1986, en un partit disputat al Congost.
El club ha mostrat el seu condol a través de les xarxes socials.
Sis anys com a regidor d'Hisenda
Després de la seva etapa en el futbol, Teixeiro es va incorporar a la política local de la mà del PSC. Amb l'arribada de Jordi Valls a l'alcaldia l'any 1995, va assumir la cartera de regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa.
Va ocupar el càrrec de manera continuada durant sis anys, gestionant els pressupostos del primer mandat (1995-1999) i mantenint la responsabilitat en el segon, on també va ser nomenat tinent d'alcalde. Finalment, el setembre de l'any 2001, va presentar la seva renúncia formal al ple municipal al·legant motius personals.