Santpedor es prepara per viure cinc dies intensos de Festa Major

Santpedor ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, que omplirà els carrers i places del municipi d'activitat entre els dies 11 i 15 de juny. El programa inclou una quarantena de propostes per a tots els públics i combina les cites més tradicionals amb novetats pensades per ampliar l'oferta lúdica i participativa.
La celebració mantindrà alguns dels actes més emblemàtics, com la multitudinària entrada de penyes a la plaça Gran U d'Octubre, les actuacions d'orquestres, el concert de La Tropical, la matinal de cultura popular o la Festa Holy de colors, que any rere any reuneixen centenars de participants.
Novetats per a tots els públics
Entre les principals novetats d'aquesta edició destaca l'organització d'un sopar popular, un bingo musical i un concert durant la jornada de dissabte. També s'incorpora una festa amb inflables impulsada pel Consell dels Infants, que tindrà lloc al camp de futbol municipal.
Pel que fa al públic familiar, diumenge a la tarda i al vespre s'habilitarà un espai de joc lliure per a la primera infància a la plaça Gran U d'Octubre, amb l'objectiu d'oferir una proposta específica per als més petits.
Carme Comellas serà la pregonera
El tret de sortida institucional de la Festa Major arribarà el dijous 11 de juny amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de la doctora Carme Comellas Berenguer. El consistori ha volgut reconèixer així la trajectòria d'una professional de referència en l'àmbit de la medicina de l'esport i la salut dels esportistes.
Comellas és científica coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del CIMETIR i ha estat vinculada a institucions com el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, la Direcció General de l'Esport i l'Hospital de Sant Pau. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a la Capella de Sant Andreu.
Una festa participativa i segura
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha destacat que s'ha treballat per confeccionar una programació diversa i inclusiva. Segons ha explicat, l'objectiu és que "cadascú trobi el seu espai i se senti partícip de la nostra Festa Major".
Com en edicions anteriors, les nits de concerts i els espais de festa nocturna comptaran amb un Punt Lila, un servei de prevenció i atenció davant les violències masclistes que oferirà informació, suport i acompanyament a les persones que ho necessitin.
Des de l'Ajuntament també s'ha volgut agrair la implicació de les entitats locals, patrocinadors, personal municipal, serveis participants i totes les persones que col·laboren en l'organització d'una de les celebracions més esperades de l'any al municipi.