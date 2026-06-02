Les Enramades de Sallent transformaran el poble amb divuit espais decorats i cinc dies de festa

Sallent donarà aquest dimecres el tret de sortida a una nova edició de les Enramades, la festa més arrelada i singular del municipi, que enguany s'allargarà fins dilluns 8 de juny amb cinc dies plens d'activitats culturals, lúdiques i populars. En aquesta edició, un total de divuit carrers, places i espais del poble lluiran decoracions elaborades pels enramadors, que durant mesos han preparat les ornamentacions que convertiran el municipi en un gran recorregut de colors, flors i creativitat.
La festa mantindrà el seu caràcter tradicional i comunitari, amb la implicació de centenars de persones i entitats del municipi, especialment dels barris i carrers participants, que cada any treballen conjuntament per mantenir viva una celebració amb més d'un segle d'història.
Cultura popular, música i activitats per a tots els públics
La programació combinarà els actes més tradicionals de les Enramades amb propostes musicals, esportives, infantils i gastronòmiques. El programa inclourà concerts, balls, espectacles itinerants, sardanes, havaneres, activitats familiars, visites guiades i exhibicions culturals repartides per diferents espais del municipi.
Entre les cites destacades hi haurà el Seguici Festiu d'Enramades, amb la participació dels Gegants i Nans de Sallent, els Bastoners, l'Esbart Vila de Sallent i diferents formacions musicals. També hi haurà espectacles infantils, concerts de combos musicals, tabalades, activitats esportives i balls populars.
La música tindrà un paper destacat durant tot el cap de setmana amb actuacions en directe i sessions festives en diversos punts del poble. A més, es mantindran espais clàssics de la festa com la serenata als embotits o la tradicional cantada d'havaneres.
Una nova aposta gastronòmica i espais de convivència
Una de les novetats destacades d'aquesta edició serà La Teca, un nou espai gastronòmic i de trobada ubicat a la plaça Anselm Clavé. La proposta inclourà food trucks, sessions de DJ i actuacions musicals en directe, amb l'objectiu d'oferir un ambient festiu i de convivència durant els dies de celebració.
També es repetirà el servei del trenet turístic per facilitar les visites als carrers enramats i es tornarà a organitzar el concurs d'Instagram de les Enramades, que premiarà les millors fotografies de la festa.
Una de les grans festes del calendari sallentí
Les Enramades continuen sent una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu de Sallent i un dels principals elements identitaris del municipi. La combinació entre tradició popular, participació ciutadana i activitat cultural converteix cada any la festa en un dels moments de més vitalitat social del poble.