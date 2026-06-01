La Seu consolida el Cicle d'Orgue Magí Pontí amb quatre concerts i una xerrada divulgativa

La Basílica de la Seu de Manresa celebrarà aquest estiu la segona edició del Cicle d'Orgue Magí Pontí, una iniciativa que dona continuïtat al projecte estrenat l'any passat després de la bona resposta de públic. El cicle neix amb la voluntat de consolidar-se dins l'oferta cultural de la ciutat i de situar Manresa com un dels punts de referència dels concerts d'orgue a Catalunya.
La programació d'enguany inclourà quatre concerts i una xerrada divulgativa al voltant de l'orgue i del seu repertori.
Hèctor París obrirà el cicle
El primer concert tindrà lloc aquest divendres 5 de juny i anirà a càrrec de l'organista Hèctor París. La seva proposta oferirà un recorregut per la literatura organística amb especial protagonisme de les transcripcions musicals.
El programa inclourà obres de Johann Sebastian Bach, com els coneguts corals de la col·lecció Schübler, així com adaptacions de Franz Liszt, entre les quals destaca la seva versió per a orgue de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner.
Una xerrada per apropar l'orgue al gran públic
L'endemà, dissabte 6 de juny a les 11 del matí, l'organista Marcel Martínez oferirà una xerrada divulgativa amb l'objectiu d'apropar l'instrument i el seu repertori als assistents.
La sessió farà un recorregut didàctic per les principals característiques de la música per a orgue i per algunes de les obres que habitualment formen part dels concerts, però que sovint són poc conegudes per al públic general.
Joan Paradell actuarà dins el cicle Els Orgues de Catalunya
Després de la restauració de l'orgue Puggina-Álvarez de la Seu, l'instrument forma part del prestigiós cicle Els Orgues de Catalunya, organitzat per l'Associació Catalana de l'Orgue (ACO), que enguany arriba a la seva 46a edició i està dedicat a l'organista Montserrat Torrent.
En aquest marc, el dijous 6 d'agost actuarà a la Seu Joan Paradell, organista igualadí establert a Roma i Organista Emèrit de les Celebracions Litúrgiques del Summe Pontífex i de la Capella Musical Pontifícia Sistina del Vaticà.
Paradell oferirà un concert centrat en el repertori romàntic i del segle XX amb obres d'autors francesos, italians, espanyols i catalans, mostrant les possibilitats tímbriques de l'instrument manresà.
Gralla i orgue durant la Festa Major
El cicle continuarà el dimecres 27 d'agost, coincidint amb la Festa Major de Manresa, amb una proposta singular que unirà la gralla i l'orgue. El concert serà interpretat per Jordi Mestres, a la gralla, i Jonatan Carbó, a l'orgue, en una combinació instrumental que vol fusionar la música tradicional amb la sonoritat de la basílica.
Cinema mut improvisat en directe per cloure el cicle
La cloenda del cicle arribarà el divendres 9 d'octubre, coincidint amb el Dia de la Seu, amb una proposta dedicada al cinema mut. L'organista Álvaro Metzger improvisarà en directe l'acompanyament musical d'una pel·lícula, transformant per unes hores la nau central de la basílica en un cinema de principis del segle XX.
Concerts gratuïts amb taquilla inversa
Totes les activitats del II Cicle d'Orgue Magí Pontí seran d'accés gratuït amb el sistema de taquilla inversa. L'organització destaca també el suport de diverses empreses i particulars manresans, la col·laboració dels quals fa possible la continuïtat del projecte i contribueix a enriquir l'oferta cultural de la ciutat.