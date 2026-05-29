Joan Maria Pou protagonitzarà una nova edició dels Pessics de Vida a Manresa

El periodista Joan Maria Pou serà el protagonista de la propera sessió del cicle d'entrevistes Pessics de Vida, que es farà el dimecres 10 de juny, a les 7 de la tarda a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa. Durant l'acte, Pou repassarà la seva trajectòria en el món de la comunicació, especialment vinculada al periodisme esportiu i radiofònic.
Una trajectòria lligada a RAC1 i al Barça
Nascut a Barcelona l'any 1974, Joan Maria Pou és des de fa 26 anys la veu de les retransmissions dels partits del Barça a RAC1, una tasca que l'ha portat a seguir l'equip arreu de Catalunya, l'Estat, Europa i altres punts del món.
A banda de les retransmissions esportives, Pou també ha presentat diversos programes de ràdio com Primer Toc, Tu diràs i No ho sé, i ha exercit de sotsdirector d'espais destacats de l'emissora com Via lliure i El món a RAC1 durant diferents períodes estivals.
La seva experiència professional inclou també el pas per TV3, on va presentar el programa Cases d'algú. Al llarg dels anys s'ha consolidat com una de les veus més reconegudes de la ràdio esportiva catalana gràcies a un estil proper i una marcada capacitat narrativa.
Conversa amb Mar Poyato
L'entrevista serà conduïda per la periodista Mar Poyato, secretària de la Junta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i directora de Comunicació del Baxi Manresa.
L'entrada a l'acte serà gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. Les persones que no hi puguin assistir presencialment podran seguir la conversa en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura.
Posteriorment, el contingut també quedarà disponible a la plataforma Manresa Ciutat Àgora perquè es pugui visualitzar en diferit.