Sant Fruitós premia la imaginació de 193 alumnes al concurs literari Montpetit

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dimecres el lliurament de premis de la 37a edició del concurs de contes infantils Montpetit, una iniciativa consolidada al municipi que fomenta la creativitat i l'escriptura entre els alumnes de primària.
En aquesta edició hi han participat 193 alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles Pla del Puig i Monsenyor Gibert, que han presentat relats originals plens d'imaginació i creativitat.
Sis contes premiats
Els premis s'han repartit entre alumnes dels diferents cursos participants. En la categoria de 4t de primària, les obres guardonades han estat L'amistat al poder, de Raquel Parlón López, i Els quatre herois, de Cristian Fuentes Quezada, tots dos de l'Escola Monsenyor Gibert.
En 5è de primària, el jurat ha distingit Un Sant Jordi amb olor a espaguetis, de Laia Giménez Moreno, i El mirall dels colors, d'Erika Lucía San Nicolas Ripoll, també de l'Escola Monsenyor Gibert.
Pel que fa a 6è de primària, els premis han estat per El col·leccionista de "Gairebé", d'Hawa Mballo Balde, de l'Escola Monsenyor Gibert, i La vaca taxista, de Guillem Serrano Pérez, de l'Escola Pla del Puig.
Un acte que combina literatura i arts visuals
El jurat del certamen ha estat format per representants de les escoles del municipi, la llar d'infants, l'institut, la Biblioteca i el setmanari Montpeità.
L'acte de lliurament ha combinat literatura i arts visuals amb la narració dels contes premiats acompanyada d'il·lustracions projectades, en una proposta conduïda per Clara Oliveres que ha captivat el públic assistent.
Els guardons, consistents en un arxiu digital amb el conte i un lot de llibres, jocs de taula i material escolar, han estat entregats per l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xevi Racero.
Els contes guanyadors es publicaran pròximament en una edició especial del Montpetit dins el setmanari Montpeità.