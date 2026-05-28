Sant Fruitós impulsa la Setmana del Comerç amb activitats familiars i promocions

Sant Fruitós de Bages celebrarà del 29 de maig al 6 de juny una nova edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa impulsada per Sant Fruitós Comerç Actiu amb la col·laboració de l'Ajuntament per dinamitzar el comerç local i fomentar la participació ciutadana. La programació inclourà activitats familiars, promocions comercials, música al carrer i sortejos amb premis com un cap de setmana a la Costa Brava o un viatge a PortAventura.
La jornada central tindrà lloc dissabte 6 de juny amb una nova edició del tradicional Comerç al Carrer. Des de 2/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia, els establiments participants sortiran a l'exterior per exposar i vendre els seus productes amb promocions especials i descomptes.
Comerç al carrer i ambient festiu
La jornada comercial comptarà també amb animació itinerant a càrrec de la xaranga Buidant la Bota, que recorrerà els carrers del municipi per posar música i ambient festiu a la iniciativa.
Durant tota la setmana, les persones que facin compres als establiments adherits rebran una butlleta per participar en el sorteig d'un cap de setmana a la Costa Brava per a dues persones.
Una gimcana familiar amb Playmobil
La Setmana del Comerç inclourà també la gimcana familiar Troba el clic perdut, una proposta pensada per a petits i grans que consistirà a localitzar figures de Playmobil amagades als comerços participants. Les persones que completin correctament el fulletó amb totes les figures trobades podran participar a la festa de cloenda, prevista per al dissabte 6 de juny a 2/4 de 6 de la tarda al Bosquet.
En aquesta festa final, tots els participants amb el fulletó complet rebran un berenar gratuït i entraran en el sorteig de diversos premis, entre els quals hi haurà deu lots de Playmobil i un viatge a PortAventura.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i Sant Fruitós Comerç Actiu volen reforçar el suport al comerç de proximitat i continuar apostant per activitats que combinen promoció econòmica i propostes lúdiques per a tota la família.