Laboràlia tanca la 23a edició amb 74 alumnes formats en oficis i orientació laboral

Un total de 74 alumnes del segon cicle de secundària de Manresa han completat aquest curs el programa Laboràlia, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa que aquest 2025-2026 ha arribat a la seva 23a edició. La cerimònia de cloenda s'ha celebrat aquest dijous al saló de sessions del consistori amb la participació de representants institucionals, professorat i alumnat.
Acte de cloenda al Saló de Sessions
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Educació, Pol Huguet, i el regidor d'Ocupació i Emprenedoria, Lluis Vidal Sixto. Durant la cerimònia s'ha fet balanç del curs i s'han lliurat els diplomes als alumnes participants.
Els estudiants provenien de deu centres de secundària de la ciutat: Col·legi Ave Maria, Institut Cal Gravat, FEDAC, Institut Guillem Catà, Institut Escola Manresa, Institut Manresa Sis, La Salle, Institut Lacetània, Institut Lluís de Peguera i Institut Pius Font i Quer.
Durant la seva intervenció, l'alcalde ha agraït la implicació del professorat i ha felicitat els alumnes per haver participat en un projecte que combina coneixements teòrics i pràctics vinculats a les necessitats del teixit empresarial local. També els ha animat a continuar formant-se i a mantenir una actitud de millora constant.
Un projecte consolidat des del 2002
Laboràlia és un programa que es desenvolupa des de l'any 2002 amb l'objectiu d'acostar els alumnes dels darrers cursos de l'ensenyament obligatori al món laboral i a diferents oficis. El projecte busca afavorir l'èxit educatiu i contribuir a la finalització de l'ESO.
La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Manresa, compta amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona i disposa de l'autorització del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Nou tastets formatius i més de 200 hores lectives
En aquesta edició s'han ofert nou tastets formatius distribuïts en set sessions, amb un total de 63 dies de formació i 221 hores lectives.
Sis dels tastets -Arts, Imatge digital, Salut i Esport, Animació sociocultural, Electrònica+TIC i Orientació laboral- s'han impartit al Casal de les Escodines. Els tastets d'Administració i de Llauneria s'han desenvolupat a l'Espai Jove Joan Amades, mentre que el de Perruqueria s'ha fet en un local del Gremi Artesà Comarcal de Perruqueries de Senyores i Estètica del Bages.