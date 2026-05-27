Endesa invertirà 38 milions per reforçar la xarxa elèctrica en entorns forestals

Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en actuacions de protecció i manteniment de la xarxa elèctrica en entorns forestals de Catalunya, una xifra que representa un increment del 44% respecte de l'any passat. La companyia, que s'ha presentat aquest dimecres al peu del Collbaix, desplegarà helicòpters, drons, càmeres termogràfiques i brigades de tala i esporga equipades amb exoesquelets per reforçar la seguretat de les línies elèctriques i prevenir incidències durant els mesos de més risc d'incendi.
La campanya s'ha presentat aquest dimecres a Sant Joan de Vilatorrada. Entre les principals novetats hi destaca la incorporació, per primera vegada, de drons de llarg abast capaços de volar fins a deu quilòmetres i generar un bessó digital de la xarxa elèctrica. Segons el responsable de manteniment de la xarxa d'alta tensió d'Endesa, Francesc López, "la tecnologia ens ha permès millorar molt i l'estat de les línies és òptim".
Drons de llarg abast i bessons digitals
El pla d'Endesa s'estructura en tres grans eixos: la gestió de la massa forestal, la vigilància aèria i les inspeccions sobre el terreny. La companyia utilitza drons des de l'any 2012, especialment en punts de difícil accés, però fins ara les operacions estaven limitades al camp visual de l'operador.
La principal novetat d'enguany és la incorporació de drons de llarg abast, que poden operar de manera autònoma fins a deu quilòmetres de distància, un radi d'acció fins a vint vegades superior al dels drons convencionals. Segons la companyia, això permet inspeccionar grans trams de xarxa en un únic vol.
Aquests nous dispositius també permeten generar bessons digitals complets de les infraestructures elèctriques. Fins ara, les inspeccions amb drons recollien dades diverses que no sempre estaven integrades entre si. El nou sistema permet agrupar tota aquesta informació en un model tridimensional coherent.
Aquest model facilita comprovar si la distància entre els arbres i les línies compleix la normativa vigent i detectar possibles incidències abans que es converteixin en un risc. Tot i l'aposta tecnològica, Endesa no preveu substituir els helicòpters, que continuen sent una eina habitual després de més de quaranta anys d'inspeccions aèries.
Càmeres termogràfiques i detecció de punts calents
Les revisions amb helicòpter incorporen càmeres termogràfiques i sistemes de vídeo d'alta definició per detectar punts calents a les línies elèctriques. Es tracta de components que registren temperatures superiors a les habituals i que poden indicar deteriorament o mal funcionament del cablejat.
Segons Francesc López, aquesta tecnologia permet "actuar preventivament en situacions que poden esdevenir de risc".
Tala, esporga i treballs forestals
Un altre dels pilars de la campanya és la neteja de la massa forestal situada al voltant de les línies elèctriques. Les tasques de tala i esporga es fan tant en horitzontal com en vertical i es coordinen amb Bombers, Agents Rurals, parcs naturals i administracions públiques, tenint en compte també les restriccions del Pla Alfa.
Les brigades especialitzades treballen amb exoesquelets que redueixen la fatiga muscular a les espatlles i el coll. També disposen de cascs amb sistemes de comunicació integrats, protecció auditiva i braçalets per prevenir cops de calor.
A més, la companyia utilitza desbrossadores teledirigides, que permeten treballar a distància i reduir el risc d'accidents durant les tasques forestals.
Tecnologia LIDAR per escanejar la xarxa
Endesa també aplica tecnologia LIDAR per inspeccionar les línies aèries d'alta tensió. Aquest sistema combina GPS i sensors làser per generar models tridimensionals del terreny i calcular amb precisió la distància entre la vegetació i el cablejat.
La tecnologia també permet detectar possibles defectes o anomalies a la infraestructura elèctrica.
Més de 100.000 quilòmetres de línies elèctriques
Endesa gestiona a Catalunya un total de 100.058 quilòmetres de línies elèctriques, dels quals el 53% són aèries, és a dir, 53.030 quilòmetres. Bona part d'aquestes línies travessen zones boscoses o amb vegetació.
Segons les dades facilitades per la companyia, el 97% de les línies d'alta tensió són aèries, mentre que en el cas de la mitjana tensió el percentatge és del 52,4% i en la baixa tensió del 49,4%.