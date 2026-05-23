Frontmatec-AIRA inaugura les noves instal·lacions al polígon La Cort II de Cardona

L'empresa Frontmatec-AIRA ha inaugurat oficialment les seves noves instal·lacions al polígon industrial La Cort II de Cardona, convertint-se en la primera companyia amb una nau construïda i plenament operativa en aquest nou espai industrial del municipi. L'acte també ha servit per commemorar el 25è aniversari de l'empresa, referent en robòtica i automatització industrial aplicada principalment al sector alimentari.
La inauguració ha comptat amb la presència de representants de la direcció internacional del grup Frontmatec i de diverses autoritats institucionals, entre elles la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central, Ivet Castaño, i l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
De Sant Fruitós a referent tecnològic internacional
La companyia va néixer l'any 2001 sota el nom d'AIRA a Sant Fruitós de Bages, tot i que poc després va establir-se a Cardona, municipi amb el qual ha mantingut un fort vincle de creixement i implantació territorial.
Inicialment especialitzada en sistemes de paletització robotitzada, l'empresa va evolucionar fins a convertir-se en un referent en el desenvolupament de robots industrials i sistemes automatitzats d'alta precisió per al sector carni.
L'any 2018 va iniciar una nova etapa amb la incorporació al grup internacional Frontmatec, líder mundial en solucions automatitzades per a la indústria alimentària, una integració que es va consolidar definitivament el 2022.
Centre de producció del sud d'Europa
Les noves instal·lacions de Cardona reforcen l'aposta estratègica del grup pel sud d'Europa. Actualment, la planta cardonina s'ha convertit en el principal centre de producció de Frontmatec en aquesta àrea del continent, consolidant Cardona com un pol industrial i tecnològic de referència.
Frontmatec-AIRA compta actualment amb una plantilla de 88 professionals i està especialitzada en el disseny i fabricació de robots industrials capaços d'automatitzar processos complexos, millorant la seguretat, l'eficiència i la precisió industrial.
La companyia integra tecnologies avançades com la visió artificial i la intel·ligència artificial en les seves aplicacions, i també treballa en noves línies vinculades a la higiene industrial i altres àmbits de la indústria alimentària.
Nous espais per continuar creixent
Les noves instal·lacions del polígon La Cort II responen a la necessitat d'ampliar capacitat productiva i adaptar-se al creixement de projectes i serveis. L'empresa compta amb equips multidisciplinaris formats per professionals d'enginyeria, programació, electrònica, producció, soldadura, manteniment i gestió administrativa.