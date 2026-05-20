Un equip de Joviat guanya el concurs de simulació de negocis UManresa-CompanyGame

L'equip Joviat B, format per Jordi Puy, Jordi Vilarasau i Pol Oliveras, s'ha proclamat guanyador de la cinquena edició del Concurs de simulació de negocis UManresa - CompanyGame. El veredicte s'ha fet públic aquest dimecres al migdia durant la celebració de Tribuna Jove, una jornada centrada en l'ètica i la intel·ligència artificial que ha aplegat 175 estudiants de diversos centres educatius.
La competició, organitzada pels estudis d'Empresa d'UManresa, ha comptat enguany amb la participació de 128 alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior, distribuïts en 40 equips procedents de set centres de secundària del Bages, el Ripollès, el Moianès, el Baix Llobregat i l'Anoia.
La segona posició del concurs ha estat per a l'equip Kimbo Cafè de l'Institut Llobregat de Sallent, integrat per Dani Canovas Pajuelo, Gerard Fàbregas Vallejos i Adam Soriano Haddocuh. El tercer lloc l'ha ocupat un altre grup de Joviat, l'equip D, format per Claudia Parés i Martina Teruel.
Centres participants de diverses comarques
En aquesta cinquena edició hi han participat alumnes dels instituts Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat, Abat Oliba de Ripoll, Llobregat de Sallent i Moianès de Moià, així com de l'Escola Pia d'Igualada i Joviat de Manresa.
A més, estudiants de l'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages també han pres part en la jornada Tribuna Jove, tot i no competir en el concurs.
Reflexió sobre ètica i intel·ligència artificial
La jornada d'aquest any ha girat entorn de l'ètica i la intel·ligència artificial amb l'objectiu de fomentar una mirada crítica sobre l'ús d'aquestes tecnologies i promoure criteris ètics per evitar desigualtats, biaixos i vulneracions de drets fonamentals.
L'acte ha començat amb les intervencions del degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Marc Bernadich; el regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, i Carme Pintó, en representació del Grup de Professors d'Economia de Batxillerat de la Catalunya Central.
Posteriorment, els participants han pres part en una dinàmica organitzada per l'empresa Cocolisto i en un taller col·laboratiu sobre intel·ligència artificial conduït per Jordi Cabane i Hasmukh Kerai, en què els estudiants han elaborat una presentació audiovisual utilitzant eines d'IA.
Aprenentatge basat en reptes empresarials
El Concurs de simulació UManresa-CompanyGame planteja reptes empresarials que els equips han de resoldre a través del simulador Coffee Time, desenvolupat per CompanyGame.
Des del curs passat, el certamen incorpora també exercicis pràctics relacionats amb els continguts acadèmics de batxillerat, que es resolen entre ronda i ronda i que formen part de la puntuació final.
La iniciativa, coorganitzada amb el Grup de Professors d'Economia i Empresa de Batxillerat de la Catalunya Central, té com a objectiu reforçar l'aprenentatge curricular i potenciar les competències empresarials de l'alumnat mitjançant metodologies basades en el joc.