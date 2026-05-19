La selecció catalana de bàsquet tornarà al Nou Congost

El partit que jugaran el Baxi Manresa i el Real Madrid el proper 23 de maig no serà el darrer que viurà el Nou Congost aquesta temporada. El proper 28 de juny a les 12 del migdia el pavelló manresà acollirà un partit amistós entre la selecció catalana i la de la Gran Bretanya. El partit serà retransmès per Televisió de Catalunya i comptarà amb la col·laboració de la conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.\r\n\r\nEn una nota difosa per la Federació Catalana de Bàsquet, el seu president, Ferran Aril, expressa la seva satisfacció per "tornar a celebrar un partit de la selecció catalana absoluta. Volem que el partit sigui una festa per al conjunt del bàsquet català com per a les noves generacions d'esportistes, clubs i aficions que podran tornar a veure competir la selecció absoluta". Aril agraeix la implicació de l'Ajuntament de Manresa, la conselleria d'Esports i Televisió de Catalunya.\r\n\r\nLa selecció catalana ja va jugar al Nou Congost el 25 de juliol de 2023 contra una Argentina que estava preparant el Mundial. Els sud-americans es van imposar per 88-94 davant una Catalunya que va estar a punt de remuntar 20 punts en contra. Pedro Martínez va ser el seleccionador i en aquella plantilla hi havia jugadors com Dani Pérez, Ferran Bassas, Pierre Oriola, Joel Parra o Pau Ribas.\r\n