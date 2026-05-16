Històric: un CB Artés de llegenda es corona campió i puja a Tercera FEB

El CB Artés ha aconseguit una fita històrica aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú classificant-se per primera vegada a una divisió de categoria estatal després d'assegurar-se matemàticament el campionat de la Súper Copa catalana de bàsquet, a falta d'encara dues jornades, i amb ell, l'ascens directe a Tercera FEB, on la propera temporada compartirà categoria amb el CB Navàs Viscola.
Victòria a la pròrroga
Tot això ha estat possible gràcies a una treballada victòria a la pròrroga a la pista del segon classificat, La Parròquia - Olaria Esports - Samà Vilanova SAM, 78-83, que l'ha situat a dos triomfs d'avantatge i amb el bàsquet average a favor. Passi el que passi en les dues jornades que encara queden, els del Bages seran campions de la categoria.
El CB Artés no ha tingut el triomf gens fàcil. De fet, l'ha tingut molt difícil. Ha necessitat d'una remuntada a l'últim quart per empatar al final del temps reglamentari, amb un últim intent de dos punts errat per Ferran Mas, i d'una pròrroga més serena que el seu contrincant per emportar-se la victòria definitiva.
Inici equilibrat i primers avantatges locals
Vilanovins i artesencs han iniciat un partit molt igualat que els ha portat a acabar el primer quart 20-19. Després de la primera aturada, els locals han començat a mostrar-se més inspirats i poc a poc han anat agafant avantatge. El resultat al descans era de 38-33, però a la represa encara s'ha eixamplat més, fins al 54-46.
Tot i que el resultat no era definitiu, calia que els bagencs reaccionessin als darrers deu minuts, i així ho han fet. Millorant molt els guarismes en atac, el CB Artés ha anat retallant les diferències fins a situar-se 71-71 a l'últim minut. De fet, ha tingut l'oportunitat d'emportar-se la victòria al darrer segon, però Ferran Mas ha errat el llançament.
Venint des de darrere, els del Bages han estat més encertats al temps afegit i han aconseguit una victòria que els porta a categoria estatal per primer cop en la seva història.
Jordi Pujolreu ha estat el jugador més destacat amb 19 punts, 10 faltes rebudes i 13 rebots.