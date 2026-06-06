Les comunitats islàmiques de Manresa han enviat una carta conjunta al papa Lleó XIV coincidint amb la seva visita a Catalunya els propers 9 i 10 de juny, amb parada prevista a Barcelona i al monestir de Montserrat. El text està signat per la Comunitat Islàmica del Bages, vinculada a la mesquita Al-Fath, i la Comunitat Islàmica de Manresa, de la mesquita Mosaab Ibn Omair.
A la carta, datada el 27 de maig, les entitats expressaven "les més sinceres paraules de benvinguda i estima" al pontífex i remarquen que la visita representa "una oportunitat per reforçar els valors del diàleg, l'entesa i la convivència entre els seguidors de les diferents religions i cultures".
Reconeixement al diàleg interreligiós de la ciutat
Les comunitats musulmanes valoren especialment els esforços del papa "per difondre la pau, l'amor i la seguretat al món" i per consolidar "la cultura del respecte mutu i la cooperació entre els pobles".
El document també inclou un agraïment explícit als responsables religiosos i institucionals de Manresa per la feina feta en favor de la convivència. En aquest sentit, les entitats destaquen la tasca de la Cova de Sant Ignasi, del convent de Santa Clara -amb una menció específica a Sor Lucía Caram-, dels grups de diàleg interreligiós i de les autoritats locals "per promoure la cultura de la convivència pacífica i la comunicació humana respectuosa amb els musulmans i amb tots els components de la societat".
Invitació a visitar la Gran Mesquita de Manresa
A la segona part de la carta, les comunitats islàmiques fan arribar al pontífex una invitació perquè visiti la Gran Mesquita de Manresa "com un espai de culte, comunicació i coneixement mutu". Les entitats defineixen el temple com "un símbol de convivència, obertura i respecte recíproc entre els diferents components de la societat".
Els representants musulmans asseguren que esperen que la visita del papa a Catalunya serveixi per "enfortir els ponts d'amor i fraternitat humana entre tots" i perquè Catalunya i Manresa continuïn essent "un model de convivència positiva, de diversitat cultural i religiosa basada en el respecte, l'amor i la cooperació".
La carta està signada pels presidents de les dues entitats, Abdellah Anhari, de la Comunitat Islàmica del Bages, i Noureddin El Bennadi, de la Comunitat Islàmica de Manresa.