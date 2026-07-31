Els projectes juvenils del CAE refermen el seu paper d'acompanyament a infants i adolescents

Els principals projectes juvenils del CAE han tancat el primer semestre del 2026 amb un balanç positiu, consolidant el seu paper en l'acompanyament socioeducatiu d'infants i adolescents. Els programes Lúcids i Tarasca mantenen una bona valoració per part dels participants i dels centres educatius, mentre que els tallers preventius i els serveis juvenils continuen registrant una elevada participació.
Lúcids i Tarasca mantenen una bona acollida
Durant els primers sis mesos de l'any, el programa Lúcids ha comptat amb 93 participants i Tarasca amb 78 joves. Ambdues iniciatives treballen per prevenir l'abandonament escolar prematur, reforçar les competències personals i afavorir la vinculació dels adolescents amb el seu procés educatiu mitjançant metodologies participatives i activitats basades en el joc.
Lúcids ha obtingut una valoració global de 4,1 punts sobre 5. Els participants puntuen el projecte amb un 4,4, mentre que els centres educatius li atorguen un 4. Entre els aspectes de millora detectats hi ha el reforç del treball amb les famílies en els grups de primària i un millor acompanyament dels joves amb més dificultats conductuals a secundària.
Pel que fa a Tarasca, els equips professionals valoren el programa amb un 4,6 sobre 5, els centres educatius amb un 4,3 i els participants amb un 3,5. El CAE considera que aquestes dades avalen la continuïtat del projecte, tot i assenyalar la necessitat de millorar els circuits d'acompanyament dels joves.
Els tallers preventius arriben a prop de 600 alumnes
El CAE també ha continuat desenvolupant activitats preventives als centres educatius de Manresa. El taller Game Over, centrat en la convivència i la prevenció de conductes de risc, ha arribat a 373 alumnes dels instituts públics de la ciutat en col·laboració amb l'Ajuntament.
D'altra banda, el taller Dona joc al voluntariat ha comptat amb 202 participants, amb l'objectiu de fomentar el compromís social i la participació comunitària entre els joves.
Els serveis juvenils mantenen una elevada activitat
Els equipaments juvenils gestionats pel CAE també han registrat una intensa activitat durant el primer semestre. El Casal de Joves La Kampana ha rebut 4.266 visites, mentre que el Servei d'Informació Juvenil de Manresa (SIJM) n'ha registrat 7.591. Paral·lelament, l'Aula Socioeducativa ha acompanyat una trentena de joves.
Segons el CAE, aquestes dades consoliden el paper de l'entitat com a referent en l'àmbit socioeducatiu, amb projectes i serveis que complementen la tasca dels centres educatius i contribueixen al desenvolupament personal, la participació i la cohesió social dels infants, adolescents i joves del territori.