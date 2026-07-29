El CAE tanca el 2025 amb més de 53.000 participacions i el reconeixement del Premi Actius Socials

El CAE ha publicat la Memòria 2025, un document que recull l'activitat desenvolupada al llarg de l'any i posa en relleu l'impacte educatiu, social i comunitari dels seus projectes a la Catalunya Central. El balanç arriba després d'un any especialment significatiu per a l'entitat, marcat pel Premi Actius Socials de Regió7, un reconeixement a la seva trajectòria i al model de treball desenvolupat durant quatre dècades.
Una memòria centrada en l'impacte de l'entitat
Sota el lema Som actius. Som socials, la memòria explica la contribució del CAE a través de la formació, els projectes juvenils i socioeducatius, les activitats de joc i lleure i la gestió de serveis socioeducatius.
Segons el director del CAE, Nasi Muncunill, "la memòria no és només un recull de l'activitat de l'any; és una manera d'explicar quin és el propòsit del CAE i com, des de fa quaranta anys, contribuïm a generar oportunitats". El document també vincula el relat de l'any al Premi Actius Socials de Regió7, que l'entitat considera un reconeixement a una manera de treballar basada en el compromís amb les persones, el territori i la comunitat.
Més de 53.000 participacions durant el 2025
Al llarg del 2025, el CAE ha organitzat una quinzena llarga d'activitats ciutadanes de joc i lleure, ha impulsat diversos projectes juvenils i socioeducatius, ha continuat ampliant la seva oferta formativa i ha gestionat serveis educatius i de lleure a través de la Fundació La Xarranca. En conjunt, totes aquestes activitats, projectes i serveis han generat 53.223 participacions, una xifra que, segons l'entitat, reflecteix l'abast de la seva acció educativa i comunitària.
El voluntariat i les aliances, eixos del projecte
La Memòria 2025 també posa l'accent en el paper del voluntariat, el retorn social, el suport a les entitats, la qualitat, la transparència i les aliances com a elements que defineixen el model del CAE.
L'entitat defensa que la seva activitat va més enllà de l'organització de propostes educatives i de lleure i es presenta com un projecte col·lectiu orientat a reforçar la cohesió social i a construir comunitat.
La Memòria 2025 ja es pot consultar al web del CAE, on es recullen els principals projectes, activitats i fites desenvolupades durant l'any.