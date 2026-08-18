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Sant Fruitós patirà dos dies de talls de trànsit per treballs en línies elèctriques

Societat

Les afectacions seran dimarts a la BV-4511 i dimecres a la C-16 per facilitar unes obres de mitja tensió

  • La C-16 es veurà afectada dimecres al matí -

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Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 09:47
Actualitzat el 18 d’agost de 2026 a les 10:02

Sant Fruitós de Bages tindrà afectacions a la circulació els dies 25 i 26 d'agost amb motiu dels treballs de desmuntatge i reinstal·lació de línies elèctriques aèries de mitja tensió. Les actuacions afectaran dues carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya i permetran avançar en la posada en servei de l'electrificació del polígon industrial Carretera de Berga II.

Tall permanent dimarts a la BV-4511

La primera afectació es produirà dimarts 25 d'agost, entre les deu del matí i les dues del migdia. Durant aquesta franja horària es farà un tall permanent de circulació a la BV-4511, en el tram comprès entre la C-25 i la C-16.

El tall se situarà aproximadament a l'altura del punt quilomètric 2+360 i estarà motivat pels treballs vinculats a les línies elèctriques de mitja tensió.

Talls de 15 minuts dimecres a la C-16

L'endemà, dimecres 26 d'agost, les afectacions es traslladaran a la C-16. En aquest cas, els talls es faran entre les set i les deu del matí i tindran una durada aproximada de 15 minuts cadascun. La interrupció de la circulació es produirà a l'altura del punt quilomètric 56+970. La durada dels talls podrà variar en funció de les condicions del trànsit en cada moment.

Els treballs aniran a càrrec de l'empresa distribuïdora elèctrica Edistribución Redes Digitales, SL, i tenen com a objectiu permetre avançar en la posada en servei de l'electrificació del polígon industrial Carretera de Berga II.

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