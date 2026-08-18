Sant Fruitós patirà dos dies de talls de trànsit per treballs en línies elèctriques

Sant Fruitós de Bages tindrà afectacions a la circulació els dies 25 i 26 d'agost amb motiu dels treballs de desmuntatge i reinstal·lació de línies elèctriques aèries de mitja tensió. Les actuacions afectaran dues carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya i permetran avançar en la posada en servei de l'electrificació del polígon industrial Carretera de Berga II.
Tall permanent dimarts a la BV-4511
La primera afectació es produirà dimarts 25 d'agost, entre les deu del matí i les dues del migdia. Durant aquesta franja horària es farà un tall permanent de circulació a la BV-4511, en el tram comprès entre la C-25 i la C-16.
El tall se situarà aproximadament a l'altura del punt quilomètric 2+360 i estarà motivat pels treballs vinculats a les línies elèctriques de mitja tensió.
Talls de 15 minuts dimecres a la C-16
L'endemà, dimecres 26 d'agost, les afectacions es traslladaran a la C-16. En aquest cas, els talls es faran entre les set i les deu del matí i tindran una durada aproximada de 15 minuts cadascun. La interrupció de la circulació es produirà a l'altura del punt quilomètric 56+970. La durada dels talls podrà variar en funció de les condicions del trànsit en cada moment.
Els treballs aniran a càrrec de l'empresa distribuïdora elèctrica Edistribución Redes Digitales, SL, i tenen com a objectiu permetre avançar en la posada en servei de l'electrificació del polígon industrial Carretera de Berga II.