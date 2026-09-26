Navàs clou les primeres jornades Escorça amb la inauguració del Parc de les Dones del Tèxtil

Navàs ha posat punt de final aquest dissabte a la primera edició d'Escorça, les jornades de memòria històrica del municipi, amb la inauguració del Parc de les Dones del Tèxtil. L'acte s'ha celebrat a l'espai que ocupava l'antiga fàbrica Bonser, un dels punts més emblemàtics de la indústria de la confecció a la població. La trobada ha comptat amb la participació de l'alcalde, Jaume Casals, i d'un grup d'antigues treballadores del sector, encarregades de descobrir el nou plafó explicatiu que ret homenatge a les generacions de dones que van treballar a les fàbriques i tallers locals.
L'esdeveniment ha arrencat amb la lectura d'una glosa a càrrec del batlle, en què ha repassat l'evolució del sector tèxtil a Navàs des de la fundació de les primeres colònies i empreses. Casals ha fet un recorregut històric des del creixement demogràfic i industrial dels anys 20 fins a l'arribada d'empreses com la mateixa Bonser l'any 1982 o Mas Molas el 1988. Durant el parlament, l'alcalde ha remarcat la necessitat de continuar recopilant testimonis per recuperar la història col·lectiva i ha esmentat detalls poc coneguts que veïns del poble han compartit durant aquests dies, com ara el record d'un accident d'autobús en què van morir diverses treballadores quan anaven a la fàbrica.
Reconeixement a les treballadores i als projectes de futur
En la seva intervenció, el batlle ha posat un èmfasi especial en la figura de les dones que van formar la base de la mà d'obra industrial del municipi: "Volem retre un homenatge a les dones del tèxtil, treballadores incansables que vivien de primera mà la bretxa salarial, malgrat ser part essencial del creixement econòmic local". A més, ha destacat el doble esforç que assumien moltes d'elles en "combinar la seva jornada laboral amb les tasques de la llar i les cures".
El nou parc, que ha estat remodelat per oferir una imatge renovada, queda presidit per les lletres originals que coronaven la façana de l'antiga fàbrica Bonser. Aquest recinte fabril, que va arribar a donar feina a 250 persones en el seu moment àlgid, va tancar definitivament el 2010 després de diversos anys de crisi al sector.
L'espai on s'ubicava la nau de la Bonser s'ha enderrocat aquest mateix any 2026 i s'hi preveuen nous usos industrials, mentre que a la zona de Mas Molas es projecta la instal·lació d'una nova empresa vinculada al sector tèxtil de futur. Un vermut popular ha servit per cloure la trobada i donar per acabades les activitats de la setmana de la memòria històrica a Navàs.