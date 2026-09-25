La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau pel Dia Mundial de la Retina

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color blau aquest diumenge, 27 de setembre, al vespre, de 3/4 menys 5 minuts de 8 del vespre a 2/4 d'11 de la nit, amb motiu del Dia Mundial de la Retina. Amb aquesta iniciativa, el consistori se suma a la petició de l'Associació Retina Catalunya, membre de la Federació d'Associacions de Distròfies Hereditàries de Retina d'Espanya (FARPE), per donar visibilitat a les malalties de la retina i contribuir a conscienciar la ciutadania sobre la realitat de les persones que hi conviuen.
La campanya Llums que inspiren
La iniciativa s'emmarca en la campanya Llums que inspiren, que enguany torna a promoure la il·luminació de diferents espais i edificis per sensibilitzar sobre les malalties que afecten la retina. Es tracta, en molts casos, de patologies degeneratives i poc freqüents que poden provocar una pèrdua progressiva de visió i, en alguns casos, ceguesa.
La importància de la detecció precoç
A través d'aquesta campanya, l'Associació Retina Catalunya també posa el focus en la importància de la prevenció i la detecció precoç de les distròfies hereditàries de la retina, i recorda la conveniència de fer revisions oftalmològiques periòdiques per afavorir un diagnòstic i un seguiment adequats.