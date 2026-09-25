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La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau pel Dia Mundial de la Retina

Societat

El consistori se sumarà diumenge a la campanya "Llums que inspiren" de l'Associació Retina Catalunya

  • L'Ajuntament s'il·luminarà de blau pel Dia Mundial de la Retina -

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Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 16:23

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color blau aquest diumenge, 27 de setembre, al vespre, de 3/4 menys 5 minuts de 8 del vespre a 2/4 d'11 de la nit, amb motiu del Dia Mundial de la Retina. Amb aquesta iniciativa, el consistori se suma a la petició de l'Associació Retina Catalunya, membre de la Federació d'Associacions de Distròfies Hereditàries de Retina d'Espanya (FARPE), per donar visibilitat a les malalties de la retina i contribuir a conscienciar la ciutadania sobre la realitat de les persones que hi conviuen.

La campanya Llums que inspiren

La iniciativa s'emmarca en la campanya Llums que inspiren, que enguany torna a promoure la il·luminació de diferents espais i edificis per sensibilitzar sobre les malalties que afecten la retina. Es tracta, en molts casos, de patologies degeneratives i poc freqüents que poden provocar una pèrdua progressiva de visió i, en alguns casos, ceguesa.

La importància de la detecció precoç

A través d'aquesta campanya, l'Associació Retina Catalunya també posa el focus en la importància de la prevenció i la detecció precoç de les distròfies hereditàries de la retina, i recorda la conveniència de fer revisions oftalmològiques periòdiques per afavorir un diagnòstic i un seguiment adequats.

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