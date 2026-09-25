Manresa crea noves zones verdes d'aparcament als sectors de l'Avecrem i la Mion

L'Ajuntament de Manresa crearà aquesta tardor dues noves àrees de zona verda d'aparcament al sector de l'Avecrem i al barri de la Mion. La mesura respon a una reivindicació veïnal en dos punts de la ciutat que pateixen una forta pressió d'estacionament per part de vehicles de fora del barri, en zones amb habitatges que no disposen de pàrquings privats ni tenen la possibilitat arquitectònica de tenir-ne.
145 places noves de zona verda entre els dos sectors
A l'Avecrem es pintaran 79 places entre els carrers Ferrer Vidal, Previsió i Font dels Panyos, i en un tram de Francesc Moragas i del Cos. Al barri de la Mion es crearan 66 places entre els carrers Montalegre, Montsec, Picancel, el passatge Coll de Jou i Verge de les Angústies.
Noves places de zona blava de tarifa reduïda al centre
A banda de les zones verdes, l'Ajuntament també pintarà aquesta tardor noves places de zona blava, concretament de tarifa reduïda (taronja), en vies properes al centre. Se'n crearan 56 al carrer del Cos i al carrer Fonollar, i 54 més al carrer Serret i Arbós i al carrer Sant Josep.
Recuperar la rotació perduda per les millores urbanístiques
La voluntat és recuperar les places de rotació que la ciutat havia anat perdent fruit de diverses accions de millora de l'espai públic. En els darrers temps, l'Ajuntament ha dut a terme reurbanitzacions per fer uns carrers amb voreres més amples, amb més arbrat i accessibles per a tothom. Això, sumat al desplegament del nou model de residus, que ha requerit reubicar àrees de contenidors, havia reduït l'oferta d'estacionament de curta durada. Les zones blaves són imprescindibles per ordenar el trànsit, afavorir el comerç local, la restauració i l'accés a serveis, i per evitar que els cotxes passin hores o dies al mateix lloc.
Els treballs començaran dilluns vinent
Els treballs per senyalitzar les places d'estacionament s'iniciaran dilluns vinent, 28 de setembre, i es preveu que tinguin una durada de quinze dies. Amb motiu d'aquesta actuació, es prohibirà l'estacionament de vehicles a les zones afectades. Les tasques es faran de manera progressiva i per sectors, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte sobre els estacionaments existents.