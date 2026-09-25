El Geoparc de la Catalunya Central presenta a Finlàndia un projecte de geologia per a infants

El Geoparc de la Catalunya Central ha presentat a Finlàndia una iniciativa que busca apropar les ciències de la Terra als infants des de les primeres etapes educatives. El projecte, ideat per UManresa i desenvolupat en col·laboració amb el Geoparc, ha estat presentat pel director científic del Geoparc, Ferran Climent, en el marc de la 18a Conferència Internacional dels Geoparcs Europeus, celebrada del 16 al 18 de setembre al Saimaa Unesco Global Geopark.
Una proposta centrada en l'educació infantil
Amb el títol Geology starts here: introducing Earth Science to early childhood in the Catalunya Central Unesco Global Geopark, la presentació ha donat a conèixer davant de representants de geoparcs europeus una proposta que posa el focus en una etapa educativa que tradicionalment ha tingut menys presència en els programes de divulgació de les Ciències de la Terra: l'educació infantil, dels 3 als 6 anys.
El projecte parteix de la curiositat natural dels infants pels elements del seu entorn i, especialment, per les pedres. Tocar-les, observar-les, comparar-les, classificar-les o preguntar-se per les seves propietats són accions quotidianes que poden convertir-se en una primera aproximació al pensament científic.
UManresa aporta la recerca educativa i el Geoparc, el coneixement geològic
La iniciativa combina la recerca i el plantejament pedagògic del Lab 0_6 UManresa amb el coneixement geològic i el context territorial del Geoparc de la Catalunya Central. La col·laboració es va iniciar a finals de 2025 amb l'objectiu de desenvolupar un mòdul específic per treballar les ciències de la Terra amb infants d'educació infantil.
La proposta aposta per l'experimentació directa i l'exploració sensorial, en lloc de traslladar a aquestes edats continguts geològics simplificats. Els infants poden observar textures, comparar pesos i investigar les propietats de diferents materials geològics a partir de la seva pròpia experiència.
El projecte també incorpora el treball amb els serveis educatius i accions de formació dirigides al professorat, amb la voluntat de facilitar eines als educadors per introduir les ciències de la Terra a l'aula, encara que no tinguin una formació específica en geologia.
Ampliar l'educació del Geoparc a totes les etapes
Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla Estratègic Educatiu del Geoparc (PEEG) 2026-2030, que planteja avançar cap a una educació per a tothom i ampliar la presència de les ciències de la Terra en totes les etapes educatives. L'objectiu és que el contacte amb les ciències de la Terra comenci des de les primeres edats i contribueixi a construir una relació de llarg recorregut amb el patrimoni natural i geològic.
La presentació a la conferència de Saimaa ha permès compartir aquesta experiència amb altres geoparcs europeus i posar sobre la taula el potencial de treballar les ciències de la Terra des de l'educació infantil. La 18a Conferència Internacional dels Geoparcs Europeus va reunir durant tres dies representants i professionals dels geoparcs europeus per compartir experiències i projectes en àmbits com l'educació, la conservació del patrimoni geològic, el turisme sostenible i el desenvolupament territorial, la recerca i els reptes del canvi climàtic.