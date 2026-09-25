Una vuitantena de persones descobreixen el Camí Oliba a Viladordis en la caminada Bages-Geoparc

Una vuitantena de persones han participat aquest dijous en una nova edició de la caminada El Camí Oliba pel Bages-Geoparc, una activitat organitzada per Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central que ha recorregut l'entorn de Viladordis. La jornada ha permès descobrir alguns dels espais més representatius del patrimoni natural, cultural i geològic del territori a través d'un itinerari circular de 8,7 quilòmetres que ha exhaurit les places disponibles.
La caminada ha començat al Casal de Viladordis amb la benvinguda del conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata. A partir d'aquí, els participants han seguit un tram del Camí Oliba, la ruta de gran recorregut que uneix Montserrat amb el Ripollès seguint la figura del bisbe i abat Oliba.
La Séquia, el regadiu i el Camí Ignasià, protagonistes del recorregut
Un dels principals eixos de la jornada ha estat la descoberta de la Séquia i del paisatge agrícola de Viladordis. Albert Marsiñach, de Marsiguies, ha ofert diverses explicacions sobre la història d'aquesta infraestructura hidràulica, l'evolució del regadiu al Bages i la relació del territori amb el Camí Ignasià.
La ruta ha transcorregut per espais forestals i zones de conreu, resseguint part del ramal de la Séquia a Viladordis i permetent conèixer de prop la transformació històrica del paisatge vinculada a l'aigua.
La geologia ajuda a interpretar el paisatge
La dimensió geològica també ha tingut un paper destacat durant la caminada. Ferran Climent, director científic del Geoparc de la Catalunya Central, ha conduït una parada interpretativa per explicar l'origen geològic del territori i els processos que han modelat els paisatges actuals.
Els participants han pogut gaudir de panoràmiques sobre el riu Llobregat des dels cingles del Serrat del Carnisser i de Roca Tinyosa, així com visitar el Santuari de la Salut de Viladordis, un espai patrimonial d'origen romànic inclòs dins del recorregut.
Un tast final de productes de proximitat
La jornada ha conclòs amb un tast de productes locals, amb pa amb tomàquet, embotits i formatges de la zona. Segons ha destacat Eduard Mata, aquestes caminades permeten "continuar descobrint i posant en valor actius turístics de la comarca tan atractius com el Camí Oliba" i compleixen una doble funció: apropar els recursos turístics del Bages tant als visitants com a la població local i divulgar el patrimoni paisatgístic, cultural i geològic del territori.
L'activitat ha estat organitzada pel Consell Comarcal del Bages, a través de Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Productes de la Terra.