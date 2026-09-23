Manresa acollirà la trobada interreligiosa «Paraules que transformen» sobre els reptes actuals

En un context global on la cerca de respostes a preguntes ancestrals continua plenament vigent, Manresa acollirà la trobada interreligiosa Paraules que transformen: Saviesa antiga per als reptes d'avui. L'acte se celebrarà el proper dissabte 26 de setembre, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino de Manresa. L'activitat està concebuda com un espai de diàleg obert i plural adreçat a tota la ciutadania, sense importar-ne les conviccions o el fons espiritual.
L'organitzen l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, i l'entrada és lliure i oberta a tothom.
Diàleg entre tradicions per als reptes d'avui
L'esdeveniment abordarà qüestions fonamentals com la cerca de la pau interior, la construcció d'una societat més justa i el foment de les cures mútues. A través de la intervenció de representants de diverses tradicions religioses i espirituals, la trobada aprofundirà en les pistes i ensenyaments que mestres, profetes i savis de totes les èpoques van deixar com a llegat. La proposta busca explorar què tenen en comú aquestes idees mil·lenàries i com poden aportar solucions als desafiaments contemporanis.
Una iniciativa oberta a tothom
Des de l'organització destaquen que no cal compartir cap creença per assistir-hi, sinó només tenir curiositat per descobrir què uneix les diferents tradicions. Aquesta vocació inclusiva és, precisament, l'eix central de la iniciativa, pensada per generar un pont d'unió i comprensió entre diferents visions del món.