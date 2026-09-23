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Castellbell i el Vilar gairebé quadruplica el reciclatge amb els contenidors d'accés restringit

Societat

El municipi ha passat del 18 al 65% de recollida selectiva en els tres primers mesos del nou sistema, en marxa des de principis de juny

  • Contenidors a Castellbell i el Vilar -

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Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 13:09

Castellbell i el Vilar ha fet un primer balanç de l'estrena del nou sistema de recollida de residus, que va començar a principis de juny en el marc del servei conjunt que promou el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Amb les dades globals de juny, juliol i agost, el municipi ha fet un salt important i pràcticament ha quadruplicat l'índex de reciclatge amb els nous contenidors d'accés restringit, passant del 18 al 65% de recollida selectiva.

Com es reparteixen els residus reciclats

Del total de residus reciclats en aquest període, el 35% es correspon a la fracció resta, el 27% a l'orgànica, el 16% a envasos, el 14% a paper i cartró, i el 8% a vidre.

Valoració de l'Ajuntament

L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha agraït la col·laboració ciutadana per adaptar-se al nou sistema de recollida de residus i l'esforç fet pels veïns i veïnes, que ha permès fer un salt molt important amb uns primers resultats que qualifica de molt bons.

L'Ajuntament, l'empresa concessionària del servei i el Consorci del Bages per a la gestió de residus continuen implementant millores per ajustar el servei, que ha comportat la renovació de tots els contenidors i la seva agrupació en àrees completes on es pot dipositar la resta, l'orgànica, els envasos, el paper i el vidre. El consistori continuarà fent pedagogia i demana que la ciutadania continuï col·laborant, ja que les xifres indiquen que encara hi ha un marge de millora notable. La voluntat municipal és implementar una taxa justa a finals de 2027 que beneficiï qui recicli i penalitzi els mals hàbits.

Com funciona el nou sistema

Amb el sistema actual, els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos continuen oberts, mentre que el d'orgànica es pot obrir sempre amb targeta i el de resta es pot obrir un dia a la setmana -divendres o diumenge- sense límit d'aportacions en aquest dia concret. Les llars amb infants o amb persones grans que utilitzen bolquers poden obrir els contenidors de resta cada dia.

Compliment de la normativa europea

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar confia que, de manera progressiva, el nou sistema permeti complir la normativa europea, que estableix que la taxa de residus ha de cobrir el cost real del servei de recollida i tractament de les deixalles. L'anterior sistema era del tot deficitari i no permetia assolir aquest objectiu.

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