Comencen les obres de la rotonda que connectarà l'avinguda de l'Esport amb el passeig del Riu

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana els treballs de construcció de la nova rotonda que ordenarà la cruïlla entre la carretera de Sant Joan, el pont de la plaça del Mil·lenari i la nova avinguda de l'Esport. Aquesta intervenció té com a objectiu principal millorar la connexió viària d'aquest sector amb el sud de la ciutat, el passeig del Riu i l'Eix Transversal (C-25).
Regulacions puntuals del trànsit i característiques del nou vial
Mentre durin les obres, la circulació de vehicles es regularà puntualment mitjançant un pas alternatiu dirigit per personal dels mateixos treballs. Així mateix, els itineraris tant per a vehicles com per a vianants s'aniran adaptant per l'interior de la zona d'actuació en funció de l'evolució i l'estat d'execució del projecte.
En concret, el tram que s'està construint farà d'enllaç entre el pont de la carretera de Sant Joan i la nova avinguda de l'Esport. Aquest vial tindrà una longitud de 360 metres i culminarà en una rotonda de 14 metres de diàmetre. A més, els treballs inclouen l'execució d'un mur de contenció per als talussos del ferrocarril i la modificació del mur del camp de futbol per adaptar-lo a la nova alineació de la calçada.
Impuls al Pont Nou II i reorganització de l'entorn del Congost
Aquesta actuació s'emmarca en el projecte d'urbanització del tram sud de l'avinguda de l'Esport, un conjunt d'obres que es van posar en marxa el juny passat i que estan directament vinculades al desenvolupament del nou polígon industrial del Pont Nou II.
A banda de la millora en la xarxa viària, la intervenció permetrà redefinir i posar ordre a tot l'entorn de l'Estadi del Congost. El projecte preveu la formalització de nous accessos a aquest equipament esportiu i la reorganització de tres zones d'estacionament, les quals sumaran una capacitat total de 220 vehicles, incloent-hi 24 places reservades i accessibles.