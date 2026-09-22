Fonollosa subhasta quatre parcel·les edificables a Canet de Fals

L'Ajuntament de Fonollosa ha posat a subhasta quatre parcel·les municipals edificables de Canet de Fals, totes de sòl urbà i amb ús residencial. Els terrenys tenen superfícies d'entre 458,20 i 740,08 metres quadrats i els preus mínims oscil·len entre els 14.558,50 i els 40.298,62 euros, més IVA. El termini per presentar ofertes finalitza el 13 d'octubre.
Quatre parcel·les a subhasta
Les parcel·les es poden adquirir de manera independent, de manera que les persones interessades poden presentar oferta per una, diverses o totes quatre. Els lots són els següents:
- Carrer Rossinyol i Minguet, 6: 549,57 m2, amb un preu mínim de 14.558,50 euros més IVA.
- Carrer Rossinyol i Minguet, 8: 740,08 m2, amb un preu mínim de 19.587,80 euros més IVA.
- Carrer Joan Vergés, 22: 613 m2, amb un preu mínim de 40.298,62 euros més IVA.
- Carrer Mirador de Canet, 54: 458,20 m2, amb un preu mínim de 30.122,06 euros més IVA.
Cada parcel·la s'adjudicarà a l'oferta econòmica més elevada entre les que compleixin els requisits establerts als plecs.
Presentació d'ofertes fins al 13 d'octubre
El procediment es tramita íntegrament per via electrònica mitjançant l'eina Sobre Digital. Les persones licitadores han de presentar dos sobres: un amb la documentació administrativa requerida, inclosa la declaració responsable i el justificant de la garantia provisional, i un segon amb l'oferta econòmica.
El termini per participar en la subhasta acaba el 13 d'octubre. La documentació, els plecs i els models necessaris es poden consultar al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Fonollosa, accessible a través del web municipal.