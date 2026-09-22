Quatre castells de frontera del Bages seran l'escenari dels Aplecs de Patrimoni obert d'aquest octubre

El patrimoni del Bages occidental serà el protagonista durant quatre caps de setmana del mes d'octubre amb una nova edició dels Aplecs de Patrimoni obert, que enguany posen el focus en els castells de frontera. La proposta, que es desenvoluparà els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre, convida a descobrir quatre espais singulars del territori a través d'una combinació d'història, paisatge, música i gastronomia. Els escenaris seran el Castell de Castellar, a Aguilar de Segarra; el Castell de Coaner, a Sant Mateu de Bages; les Torres de Fals, a Fonollosa, i el Castell de Rajadell.
La iniciativa parteix de la voluntat d'explicar el territori des de diferents perspectives i de convertir cada trobada en una experiència que vagi més enllà de la visita convencional. El programa combina descobertes guiades de l'arquitectura i la història dels monuments amb lectures del paisatge, propostes musicals i un tast gastronòmic local, en quatre matins pensats per a tots els públics.
El fil conductor d'aquesta edició són les fortificacions construïdes fa aproximadament mil anys en aquesta zona de frontera. El programa explica que, en temps del comte Guifré i dels seus hereus, es va impulsar una xarxa de castells destinada a defensar els territoris occidentals de la Catalunya que començava a prendre forma. Aquestes fortificacions estaven connectades per camins i topònims i exercien funcions de guaita, defensa, domini territorial i representació del poder, a més de ser llocs de residència dels castlans.
Quatre matins per descobrir el territori
El primer Aplec serà el del Castell de Castellar, a Aguilar de Segarra, el dissabte 17 d'octubre, entre 2/4 de 10 del matí i 2/4 de 2 del migdia. El conjunt, situat al morro d'una serra des d'on domina les valls de tres rieres, és presentat pel programa com una fortificació del segle X que controlava el pas del camí ral cap a les terres de ponent. La jornada començarà amb la benvinguda a 2/4 de 10 i, a partir de les 10, arribarà el bloc de descobertes.
En aquest cas, les explicacions permetran aproximar-se a els castells de frontera de Guifré, a càrrec de l'historiador i divulgador Genís Frontera; al Castell de Castellar, amb la historiadora Roser Parcerisas, i a la seva condició de mirador excepcional, que serà abordada pel geòleg Oriol Oms. El programa també incorpora una proposta de teatre amb El judici de la Carmesina, a càrrec del Grup de Teatre de Fals, i una aproximació a la gastronomia medieval amb Què es coïa al castell? La cuina catalana baixmedieval, amb Toni Massanés.
La part musical començarà a les 12 del migdia amb un concert de Manu Guix, plantejat com una proposta de descoberta en què les arrels, el territori i el paisatge dialoguen amb la música. El matí acabarà a la 1 del migdia amb un petit tast gastronòmic local a càrrec de l'Espai El Reguer.
L'endemà, diumenge 18 d'octubre, serà el torn del Castell de Coaner, a Sant Mateu de Bages, també de 2/4 de 10 a 2/4 de 2. El programa el defineix com un exemple paradigmàtic dels primers castells de torre, estesos pels territoris de frontera amb els sarraïns entre els segles X i XI.
La franja de descobertes permetrà conèixer la torre de Coaner, amb el guia del conjunt monumental Josep Peramiquel; l'església de Sant Julià, amb Josep M. Homs, de l'Associació Amics de Coaner; el santuari de la Mare de Déu, amb la historiadora de l'art Maria Garganté, i el meandre de Coaner, amb el divulgador de la geologia Josep Girabal. El programa també reserva espai per a una mirada molt singular sobre la relació entre territori, natura i memòria: De la hibernació a la migració: l'estudi dels ocells els darrers 600 anys, amb els ornitòlegs Marc Illa i Aïda Sabaté.
A les 12 del migdia arribarà el concert de Marcel Caselles i La Vella Clúndia, una proposta que parteix de la cançó tradicional i la porta cap a un univers de guitarres elèctriques i bateria. Com en la resta d'Aplecs, la jornada es completarà a la 1 amb un tast gastronòmic local.
Les Torres de Fals i el Castell de Rajadell tancaran el cicle
El tercer Aplec serà el de les Torres de Fals, a Fonollosa, el dissabte 24 d'octubre. La trobada vol posar en valor un dels exemples més espectaculars de castell de frontera i la seva particular configuració, ja que al segle XIII s'hi va afegir una segona torre a l'altra banda del barranc.
A partir de les 10, el públic podrà participar en diferents descobertes sobre les Torres de Fals, amb l'historiador medievalista Francesc Rodríguez Bernal; l'església de Sant Vicenç i la rectoria, amb Francesc Parcerisas, coordinador del Pessebre Vivent de les Torres de Fals; les torres i castells, amb l'arqueòleg Pere Tardà, i el barranc de l'Infern, amb el geòleg Oriol Oms. El recorregut de coneixement del territori es completarà amb El naixement de la llengua, a càrrec del filòleg Jordi Badia.
La proposta musical serà a les 12 amb La Caravaggia, que oferirà un concert didàctic amb instruments com la corneta, el sacabutx, la xirimia i el baixó per aproximar el públic a la música del Renaixement i el Barroc. El tast gastronòmic local posarà el punt final a la jornada.
L'última cita serà el diumenge 25 d'octubre al Castell de Rajadell, igualment entre 2/4 de 10 i 2/4 de 2. El castell, assentat sobre un turó que controla el pas del camí cap a ponent, és descrit com una construcció a mig camí entre un casal senyorial i una fortalesa.
El bloc de descobertes inclourà una visita al Castell de Rajadell, amb l'historiador Oriol Gasulla; al museu de Rajadell, amb l'arqueòloga Cristina Belmonte, i al poble de Rajadell, amb l'expert en patrimoni del Bages occidental Ernest Molins. També hi haurà espai per a la història de les creences i la cultura popular, amb Oracions i remeis per curar, a càrrec de Roser Parcerisas, i una aproximació al paisatge de Rajadell, amb Oriol Oms.
A les 12, la música anirà a càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya i la Cobla de l'ESMUC. La formació estrenarà per a cobla la Suite Patrimoni Obert, escrita i dirigida per Manel Camp i amb coreografia de Mònica Clarena, directora del grup de dansa. L'actuació vol posar en diàleg la dansa tradicional amb el paisatge i el patrimoni del territori. A la 1, l'Aplec tornarà a tancar-se amb un tast gastronòmic local.
Una proposta que també arribarà a les escoles
Una de les novetats d'aquesta edició és l'extensió dels Aplecs al món educatiu. Els dies 16 i 23 d'octubre, els alumnes de l'Escola Sant Esteve de Valls de Torroella i de l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa participaran en dues matinals pensades específicament per a infants i joves. La primera serà al Castell de Coaner i la segona, a les Torres de Fals.
Aquestes activitats mantindran l'esperit general dels Aplecs, amb descoberta del paisatge i del patrimoni històric, música i un tast gastronòmic adaptat a les diferents edats. La proposta neix amb la intenció de reforçar, des de l'escola, el vincle dels alumnes amb el seu entorn i convertir el patrimoni proper en una experiència directa i compartida.
Un quadern per ampliar la descoberta dels castells
El programa d'aquest any també va acompanyat del segon volum dels Quaderns de Patrimoni obert, dedicat precisament als Castells de frontera. La publicació està pensada com una introducció amena i de lectura fàcil a fets, històries i curiositats vinculades al Castell de Castellar, les Torres de Fals, el Castell de Rajadell i el Castell de Coaner.
El quadern es podrà trobar durant els quatre Aplecs al taulell d'informació i també es podrà adquirir posteriorment a través del web de Patrimoni obert. L'organització planteja així els Aplecs no només com quatre jornades puntuals, sinó també com una oportunitat per aprofundir en el coneixement d'un patrimoni que sovint queda fora dels circuits culturals més habituals.
Entrades anticipades i abonament per als quatre Aplecs
Per participar en els Aplecs cal adquirir entrada anticipada a través del web de Patrimoni obert. El preu general és de 17 euros, mentre que l'entrada reduïda té un cost de 14 euros. També s'ofereix un abonament per assistir als quatre Aplecs, amb un preu de 60 euros en tarifa general i 50 euros en la reduïda.
Les persones empadronades a Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell o Sant Mateu de Bages poden obtenir un codi de descompte a través del seu ajuntament. També hi ha una tarifa reduïda per a les famílies de l'Escola Agrupació Sant Jordi, que poden obtenir el codi corresponent a través del centre educatiu.
Amb el lema Quatre Aplecs. Quatre matins. Quatre experiències úniques, Patrimoni obert proposa aquest octubre una manera de recórrer el Bages occidental a través de les seves fortificacions de frontera, però també de les històries, els paisatges, les tradicions, la música i la gastronomia que encara avui les envolten.