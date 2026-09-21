Monistrol de Calders acollirà les IV Jornades de Teatre de la Catalunya Central

Monistrol de Calders serà l'escenari, els dies 26 i 27 de setembre, de la quarta edició de les Jornades de Teatre de la Catalunya Central (TECATTRAL 2026), una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central, integrada a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. La cita arriba després de les edicions celebrades a Navàs (2023), Sallent (2024) i Fonollosa (2025), i manté la voluntat itinerant amb què va néixer per acostar el teatre amateur als diferents municipis del territori.
Les jornades estan organitzades per la Coordinadora amb la col·laboració de l'Ajuntament de Monistrol de Calders i tenen com a objectius difondre la tasca dels grups de teatre amateurs, fomentar l'intercanvi d'experiències entre companyies, promocionar el teatre com a activitat cultural i d'arrelament social i reforçar la col·laboració entre entitats teatrals i institucions per afavorir la programació d'activitats escèniques de proximitat.
Espectacles per a tots els públics
La programació inclourà diverses activitats teatrals durant tot el cap de setmana, amb la participació de grups de la Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central. S'hi podran veure espectacles de carrer, muntatges en escenari, propostes infantils i juvenils, musicals i produccions de diferents formats, amb l'objectiu de mostrar la diversitat de disciplines i estils que treballen els grups amateurs del territori.
Totes les representacions seran gratuïtes i obertes al públic.
Tallers, debats i espais de trobada
A més dels espectacles, les jornades comptaran amb tallers de formació teatral relacionats amb la interpretació, els aspectes tècnics i altres àmbits vinculats a les arts escèniques. Segons la naturalesa de cada activitat, els tallers podran estar oberts al conjunt de la ciutadania o bé adreçats específicament als membres dels grups participants.
El programa també reservarà espais per a debats i taules rodones sobre qüestions d'interès per al teatre amateur i la cultura popular, abordant tant aspectes estrictament teatrals com altres temes relacionats amb el funcionament de les entitats culturals.
Les jornades es completaran amb activitats socials destinades a afavorir la convivència i l'intercanvi entre els grups participants i les persones vinculades al món del teatre amateur de la Catalunya Central.