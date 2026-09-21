La revisió de les mesures cautelars pel crim de Carles Vilajosana ja té data

El jutjat de menors ha fixat per al pròxim 24 d'octubre la vista prèvia relacionada amb la causa oberta per l'homicidi de Carles Vilajosana, que va perdre la vida la matinada de l'1 de setembre després de rebre una apunyalada durant una baralla que es va produir després del Correfoc de la Festa Major de Manresa. La compareixença, prevista inicialment per al passat 14 de setembre però ajornada posteriorment, servirà perquè les parts personades en el procediment puguin pronunciar-se sobre les mesures cautelars vigents mentre la investigació continua oberta.
Actualment, dos dels quatre menors investigats es troben internats en un centre de menors en règim tancat per ordre judicial. Es tracta dels dos primers detinguts pels Mossos d'Esquadra, de 15 i 16 anys. Posteriorment, dos menors més, tots dos de 16 anys, es van presentar a comissaria i també van quedar detinguts en la causa, tot i que en el seu cas el jutjat va acordar la llibertat vigilada en considerar que el seu grau de responsabilitat en els fets era molt menor.
Què és una vista d'aquest tipus?
La vista del 24 d'octubre no serà encara el judici pels fets. Es tracta d'una compareixença processal en què el jutjat revisa la situació de la causa i les mesures cautelars adoptades mentre no s'arriba a la fase de judici.
Durant la sessió, tant la Fiscalia com les acusacions particulars i populars i les defenses dels menors podran formular les peticions que considerin oportunes respecte a aquestes mesures. Això significa que es podrà sol·licitar mantenir-les tal com estan, endurir-les, suavitzar-les o fins i tot deixar-les sense efecte, sempre en funció de l'evolució de la investigació i dels arguments que exposin les parts.
La decisió final correspondrà al jutjat, que haurà de valorar si es mantenen les actuals mesures d'internament i de llibertat vigilada o si escau introduir-hi alguna modificació.
Una causa que continua en fase d'instrucció
L'homicidi de Carles Vilajosana va generar una forta commoció a Manresa i al conjunt del Bages. Segons la investigació, els fets es van produir durant una baralla entre vuit persones, quatre per cada bàndol, després de la provocació del bàndol agressor, en la qual Vilajosana va resultar mortalment apunyalat.
La vista prevista per al 24 d'octubre constitueix un dels pròxims passos processals d'una causa que encara es troba en fase d'instrucció i en la qual el jutjat continua recollint i analitzant els elements necessaris abans d'arribar a una eventual celebració del judici.